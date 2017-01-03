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Schade jaarwisseling €13 miljoen

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De schade die tijdens de afgelopen jaarwisseling is veroorzaakt aan particuliere woningen en auto’s komt volgens een eerste schatting uit op zo’n €13 miljoen. De schade lijkt daarmee iets kleiner dan vorig jaar.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:3 januari 2017

vuurwerkschade 2017

Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond maakt zich ernstig zorgen over het steeds zwaarder wordende (illegale) vuurwerk, waarmee vandalen schade toebrengen en hulpverleners het werk onmogelijk maken.

Meer grote incidenten

Stichting Salvage biedt namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand aan verzekerden. Salvage kwam tijdens de jaarwisseling 99 keer in actie bij grote incidenten, waarvan 11 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was vaker dan vorig jaar.

Medische kosten

De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schadebedragen voor bedrijven, scholen en kinderdagverblijven. Deze zijn nog niet bekend.

Schade

Ter illustratie: volgens de eerste raming bedroeg de particuliere schade van de vorige jaarwisseling (2015/2016) €11 miljoen. Inmiddels is dat bijgesteld tot €4,3 miljoen. Tel daarbij op de medische en verzuimkosten als gevolg van de 482 spoedeisendehulpgevallen (opgeteld €2,9 miljoen) én de kosten van het verlies aan levensgeluk als je bijvoorbeeld aan één oog blind wordt, en je komt als snel tot een totale kostenpost van meer dan €30 miljoen.

Schadelast recente jaarwisselingen

Jaarwisseling Schade in euro's
2008/2009 18,9 miljoen
2009/2010 11,3 miljoen
2010/2011 20,7 miljoen
2011/2012 15,4 miljoen
2012/2013 13,5 miljoen
2013/2014 12,9 miljoen
2014/2015 12,5 miljoen
2015/2016 14,3 miljoen
2016/2017 13 miljoen (1e prognose)

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

In het januarinummer van de Consumentengids (pdf voor leden) lees je meer over vuurwerkschade én hoe je daar tegen te verzekeren.

Bron: Verbond van Verzekeraars

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