Schade jaarwisseling €13 miljoen

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:3 januari 2017
Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond maakt zich ernstig zorgen over het steeds zwaarder wordende (illegale) vuurwerk, waarmee vandalen schade toebrengen en hulpverleners het werk onmogelijk maken.
Stichting Salvage biedt namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand aan verzekerden. Salvage kwam tijdens de jaarwisseling 99 keer in actie bij grote incidenten, waarvan 11 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was vaker dan vorig jaar.
De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schadebedragen voor bedrijven, scholen en kinderdagverblijven. Deze zijn nog niet bekend.
Ter illustratie: volgens de eerste raming bedroeg de particuliere schade van de vorige jaarwisseling (2015/2016) €11 miljoen. Inmiddels is dat bijgesteld tot €4,3 miljoen. Tel daarbij op de medische en verzuimkosten als gevolg van de 482 spoedeisendehulpgevallen (opgeteld €2,9 miljoen) én de kosten van het verlies aan levensgeluk als je bijvoorbeeld aan één oog blind wordt, en je komt als snel tot een totale kostenpost van meer dan €30 miljoen.
|Jaarwisseling
|Schade in euro's
|2008/2009
|18,9 miljoen
|2009/2010
|11,3 miljoen
|2010/2011
|20,7 miljoen
|2011/2012
|15,4 miljoen
|2012/2013
|13,5 miljoen
|2013/2014
|12,9 miljoen
|2014/2015
|12,5 miljoen
|2015/2016
|14,3 miljoen
|2016/2017
|13 miljoen (1e prognose)
Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)
In het januarinummer van de Consumentengids (pdf voor leden) lees je meer over vuurwerkschade én hoe je daar tegen te verzekeren.
Bron: Verbond van Verzekeraars
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