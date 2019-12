Univé draait ongevraagde omzetting terug

Extra premie

In de rubriek Leergeld van de nieuwe Geldgids (april/mei 2018) beschrijven we de klacht van Sietze Sietsma uit het Gelderse Ugchelen. Sietsma zou door de omzetting van zijn inboedel- en opstalverzekering €54 per jaar extra aan premie kwijt zijn.

Scheve gezichten

Hij kreeg als uitleg: ‘Univé heeft de laatste jaren meerdere claims ontvangen die helaas zijn afgewezen, omdat zelfgemaakte schade niet wordt vergoed op de Inboedelverzekering Basis (…). Om scheve gezichten te voorkomen, streeft Univé ernaar alle relaties over te zetten naar allrisk (…). Univé geeft echter al zijn klanten de mogelijkheid om de wijziging te stoppen’.

Brief met excuses

De omgekeerde wereld, vindt Sietsma, die Univé per mail liet weten dat hij zijn oude dekking wil behouden. Hij krijgt dus zijn zin. Alle gedupeerde klanten ontvangen een schrijven van Univé Stad en Land met excuses en de belofte dat de omzetting naar allrisk wordt teruggedraaid

Herstelactie

De herstelactie betekent dat alle klanten waarbij de dekking is omgezet naar allrisk, per 1 juni 2018 weer de basisdekking hebben. Eventueel teveel betaalde premie krijgen zij teruggestort. ‘Mocht er in de tussenliggende periode toch onverhoopt een huis- en keukenongelukje gebeuren, is men wel verzekerd van de uitgebreide allriskdekking’, aldus Univé.

