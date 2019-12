Verplichte overstromingsverzekering van tafel

Volgens de ACM is het maatschappelijk belang niet gediend met het voorstel. De helft van de bevolking woont niet in gebieden die kunnen overstromen. Toch zouden ook zij getroffen worden door de verplichte premieverhoging. De ACM vindt dat iedereen een vrije keuze moet hebben om dit risico te verzekeren. Daarnaast zouden verzekeraars hiervoor moeten samenwerken en dit is in strijd met de mededingingsregels.

Door deze afwijzing kan de helft van de Nederlanders die wel in risicovolle gebieden wonen niet rekenen op solidariteit. Zij hebben nu de keuze om het groeiende risico op overstroming te aanvaarden of een dure catastrofeverzekering af te sluiten. Voor sommige consumenten betekent dit een premie van ruim €200 per maand. Een particuliere verzekering is voor de mensen die het echt nodig hebben onbetaalbaar en onrealistisch.

Bekijk onze eerste indruk van de Catastrofeverzekering.

Verplicht

Een verplichte dekking voor het overstromingsrisico zou in de wet verankerd kunnen worden, net als de verplichte zorgverzekering of WA-verzekering voor motorvoertuigen. Eerdere pogingen van het Verbond van Verzekeraars om dit in samenwerking met de overheid te regelen, zijn gestrand.

Bij grote overstromingen - zoals onlangs in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Hongarije - wordt ook nu de hele maatschappij financieel getroffen.

Lees ook: Betalen voor droge voeten, een eerder bericht over het voorstel van de verzekeraars.

Bron: Autoriteit Consument & Markt.