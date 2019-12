Zonnepanelen nu ook bij Aegon en Kruidvat gedekt

Nieuws|De opmars van zonnepanelen is voor veel verzekeraars aanleiding om de polisvoorwaarden van hun opstalverzekering tegen het licht te houden. Uit een onderzoek in de Consumentengids bleek dat zonnepanelen bij Aegon Online en Kruidvat niet verzekerd waren. Daar is per direct verandering ingekomen.