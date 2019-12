Zonnepanelen soms ongedekt

Nieuws|De opmars van zonnepanelen is voor veel verzekeraars aanleiding de polisvoorwaarden van hun opstalverzekering tegen het licht te houden. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in de Consumentengids van maart 2015.

‘Van klanten krijgen wij regelmatig de vraag of zonnepanelen op onze opstalverzekering zijn meeverzekerd’, geeft Laura van Lingen (Nationale-Nederlanden/ING) bijvoorbeeld aan. ‘Omdat wij zonnepanelen als onderdeel van een woonhuis zien, is het antwoord 'ja'. Uit klantpanels is echter naar voren gekomen dat klanten dit helaas niet kunnen afleiden uit onze polisvoorwaarden. Dit heeft ons doen besluiten om in 2015 voor zowel N-N als ING nieuwe voorwaarden te introduceren waarin dit veel duidelijker naar voren komt.’

Veel vragen

Ook ASR zegt ‘veel vragen van klanten’ over zonnepanelen te krijgen en gaat klanten vanaf maart vragen of ze zonnepanelen hebben. Deze moeten dan ook op het polisblad worden aangetekend.

Lancyr gaat zonnepanelen ‘specifieker opnemen in de voorwaarden’.

Turien & Co en Verzekeruzelf.nl ‘overwegen’ hun voorwaarden aan te passen, Allianz is zich hierover ‘aan het beraden’.

Productieverlies

Aegon Online - met Kruidvat nu de enige aanbieder waarbij zonnepanelen helemaal niet onder de dekking van de opstalverzekering vallen - laat weten de populaire collectoren ‘mee te nemen in een nieuw product’.

Delta Lloyd en Ohra gaan onderzoeken of er behoefte is aan dekking voor de financiële schade van productieverlies, na diefstal of uitval van de zonnepanelen. Dit wordt momenteel uitsluitend vergoed door een specifieke zonnepaneelverzekering, aangeboden door het volmachtbedrijf Solarif.

