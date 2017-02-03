Facebook lanceert tutorial voor privacy-instellingen

Peter Kulche Expert ElektronicaGepubliceerd op:3 februari 2017
De nieuwe tutorial is geen complete aanpassing van het privacy-menu. Het geeft alleen uitleg over het bestaande menu en welke opties je waar vindt. Dat doet Facebook in helder Nederlands.
Het is zeker de moeite waard de stappenplannen even te bekijken. De belangrijkste zijn:
De stappenplannen geven goede uitleg, al is het advies soms wel in het belang van Facebook. Je advertentievoorkeuren aanpassen zorgt voor 'minder relevante advertenties'. Dat wordt als een nadeel beschreven, terwijl minder relevante advertenties juist in het belang zijn van de privacy.
Lees ook onze eigen privacy-tips voor Facebook.