Facebook lanceert tutorial voor privacy-instellingen

Met nieuwe stappenplannen informeert Facebook gebruikers over welke privacy- en beveiligingsinstellingen de dienst heeft. Wat betekenen ze in de praktijk en welke stappen moet je zetten om een instelling naar wens aan te passen?

De nieuwe tutorial is geen complete aanpassing van het privacy-menu. Het geeft alleen uitleg over het bestaande menu en welke opties je waar vindt. Dat doet Facebook in helder Nederlands.

Stappenplannen

Het is zeker de moeite waard de stappenplannen even te bekijken. De belangrijkste zijn:

Stappenplannen voor je privacy-instellingen voor je berichten, je profiel, je vriendenlijst, je vind-ik-leuks en reacties, je tags, foto’s en je tijdlijn.

Stappenplannen voor je beveiligingsinstellingen voor het verwijderen van je account, aanpassen van je wachtwoord, het melden van een gehackt account, het instellen van aanmeldgoedkeuringen (het inloggen beveiligen met een extra code), het blokkeren van personen, enzovoort.

Stappenplannen voor je advertentievoorkeuren voor het beïnvloeden welke advertenties je ziet binnen én buiten Facebook.

Advertentievoorkeuren

De stappenplannen geven goede uitleg, al is het advies soms wel in het belang van Facebook. Je advertentievoorkeuren aanpassen zorgt voor 'minder relevante advertenties'. Dat wordt als een nadeel beschreven, terwijl minder relevante advertenties juist in het belang zijn van de privacy.

