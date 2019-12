Facebookgebruiker krijgt een Tijdlijn, gewenst of niet

Nieuws|Wat je maanden of jaren geleden op Facebook zette, is nu nog min of meer verborgen omdat de oudere berichten 'van de pagina vallen'. Maar over enkele weken is die langetermijngeschiedenis voor iedereen met voldoende toegangsrechten (weer) zichtbaar. Facebook introduceert voor al zijn gebruikers de Tijdlijn. En je kunt er niet onderuit.

Binnen enkele weken is de Tijdlijn bij meer dan 800 miljoen gebruikers wereldwijd de standaard, kondigt Facebook aan in een blogbericht (Engelstalig). Gebruikers krijgen 7 dagen de tijd om aan de hand van een 'preview' te bepalen welke foto's, video's en berichten uit de oude doos ze liever toch niet met de vrienden (en de vrienden van vrienden) willen delen.

Gebruikers krijgen de Tijdlijn spontaan aangeboden. Het is tevens het startpunt van een proefweek (preview). In deze proefweek is de Tijdlijn alleen zichtbaar voor de gebruiker. Maar op dag 3 of 6 kan er niet meer worden teruggeschakeld naar de klassieke weergave. Na dag 7 wordt de tijdlijn het standaard profiel - of de gebruiker nu wil of niet.

Huiswerk voor 800 miljoen gebruikers

Is het nu 'erg' dat Facebook de Tijdlijn opdringt aan zijn gebruikers? Het geeft in ieder geval 800 miljoen gebruikers het nodige huiswerk. De levensgeschiedenis kan omstreden momenten gekend hebben. En die wordt nu ineens wel erg makkelijk toegankelijk. Klik je in de Tijdlijnbalk op een jaar of maand, dan schiet je bliksemsnel door naar een momentopname uit het leven van de bekeken persoon. In de klassieke weergave van profielen (nu nog de standaard) zie je alleen de meest recente ontboezemingen. Onderaan de pagina doorscrollen kan wel maar dat gaat langzaam en vraagt om een klik op de knop Oudere berichten.

Wat te doen met de Tijdlijn?

De Facebookgebruiker kan geconfronteerd met de Tijdlijn in ieder geval twee dingen doen:

Alle bijdragen van de afgelopen jaren in de Tijdlijn-'proefweek' checken op zaken die beter toch niet opnieuw gedeeld kunnen worden als de Tijdlijn 'publiek' gaat. Deze items kunnen handmatig alsnog worden verborgen. Deze aanpak tipt Facebook op zijn blog.

De standaard privacyinstelingen aanpassen zodat bijvoorbeeld alleen echte vrienden foto's kunnen zien. Of foto's of zelfs fotoalbums weggooien. Sinds kort zijn gewiste foto's ook echt weg.

Tips voor het aanpassen van de privacyinstellingen in Facebook staan in het dossier Veilig Online - Privacy. Facebook geeft zelf ook informatie over de Tijdlijn.

Bron: Blogsite Facebook