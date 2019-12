Facebook mail bouncet maar ‘dat is een feature’

Nieuws|Vorige week was er veel ophef over Facebook die zonder het te vragen het privémailadres op ieders profiel verving door een facebook-mailadres. Gebruikers waaronder de Consumentenbond merkten al dat sommige mail naar Facebook niet aankwam. Dat klopt: het is een feature.

Het kan altijd erger: facebook dat een Facebook-e-mailadres bij alle gebruikers ongevraagd op het profiel plaatst (hier instructies hoe dat ongedaan te maken) die het eigen mailadres vervangt. Vervolgens blijken sommige berichten naar een FB-mailadres niet aan te komen.

Er gaat soms wel maar soms ook niet een 'bounce'-bericht naar de verzender (Your mail could not be delivered). We konden er vorige week niet echt de vinger achter krijgen.

Geen bug maar een feature

Techsite Gizomodo deed navraag bij Facebook en kreeg een onthutsend mailtje van een woordvoerder: dit is geen bug, het is een feature. 'Het al of niet mail ontvangen hangt af van je Privacy-instellingen in Facebook'. En inderdaad: bij een nieuwe steekproef blijkt dit inderdaad het euvel. Als je bij 'Contact maken' hebt ingesteld dat alleen vrienden je berichten mogen sturen (en dus niet wildvreemden), dan ontvang je inderdaad niks als de e-mailverstuurder niet je vriend is.

Facebook gaat er hierbij voor het gemak maar vanuit dat Facebookgebruikers elkaar altijd vanuit hetzelfde mailaccount mailen (een account dat bij Facebook bekend is). Besef dus dat een vriend die vanaf zijn werkmail mailt (een account dat Facebook niet kent) niet door het Facebookfilter komt.

Spamfilters hebben het gedaan

De woordvoerder meldt Gizmodo dat het waarschijnlijk spamfilters zijn die de bouncemailtjes blokkeren als de mailaflevering bij een Facebookgebruiker niet lukt. Een onbetrouwbare bouncemail als een notificatie dat iets niet kan op of naar Facebook volgens een voor de verzender verborgen optie: het is een onwenselijke gang van zaken voor de consument.

