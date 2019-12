Door de gegevens buiten Google (websites die DoubleClick gebruiken) te combineren met de gegevens binnen de Googlediensten (Gmail, YouTube, de Google zoekmachine), weet Google nóg meer van zijn gebruikers. Het kan daardoor gerichter reclame aan je tonen; die banners leveren meer op. Maar de supernauwkeurige gebruikersprofielen die Google met de nieuwe koppeling creëert zijn niet goed voor de privacy van de gebruikers.

DoubleClick is een advertentienetwerk dat bezoekers volgt over honderdduizenden websites met advertenties. Dat kunnen ook sekssites zijn of online–apotheken.

Google verbreekt opnieuw een belofte

Na de overname van DoubleClick in 2007 had Google nog zo beloofd de koppeling met de eigen diensten niet te maken. Het heeft de informatie over de koppeling ook nog eens ‘verstopt’ in een wijziging van de privacyvoorwaarden.

Ineens staat daar:

We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.

De onderzoekers van de website ProPublica hebben de aanpassing in de privacyverklaring ontdekt door deze webpagina’s met trackingsoftware in de gaten te houden.

De Googlekoppeling in de praktijk: 2 voorbeelden

Vissen in Schotland

Een onschuldig voorbeeld: stuur je de laatste tijd veel mailtjes met Gmail over vissen in Schotland, dan kunnen de banners op willekeurige websites (die DoubleClick gebruiken) in het teken komen te staan van hengelvakanties in Schotland. Althans: dat is een mogelijkheid volgens de nieuwe voorwaarden waar je als bestaande gebruiker tussentijds mee akkoord gaat (of al bent gegaan) en waar je standaard mee akkoord gaat als nieuwe gebruiker van de Googlediensten.

Eetverslaving

Het voorbeeld met de visvakantie klinkt nog vrij onschuldig. Maar bepaalde persoonlijke onderwerpen wil je liever niet terugzien in advertenties. Iemand met bijvoorbeeld een eetverslaving of een ander persoonlijk probleem wil vast voorkomen dat zijn of haar vertrouwelijke Gmailberichten daarover gebruikt zullen worden voor een ‘beter functionerend advertentienetwerk’.

Op de lange termijn is het eigenlijk voor iedereen onwenselijk dat een bedrijf zeer nauwkeurige profielen aanlegt. Je weet namelijk nooit of je in de toekomst een persoonlijk probleem (schulden, ziekte of een verslaving) gaat krijgen, waarvan de kenmerken extreem gedetailleerd door Google zullen worden geregistreerd.

Hoe wijs je de koppeling af?

De nieuwe privacyverklaring van Google hint gelukkig wel op de mogelijkheid de koppeling tussen DoubleClick en de Googlediensten te verbreken. Ga naar Activiteitsopties in de persoonlijke gebruiksinstellingen van Google en haal het vinkje weg bij 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services'. Op dezelfde pagina staan nog meer privacy-opties die je kunt bewerken.

