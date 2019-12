Onterecht een lage kredietscore én geschoffeerd

Nieuws|Woon je in een minder goede buurt of heeft er ooit een schuldenaar op jouw adres gewoond? Dan krijg jij wellicht een lagere kredietscore van bedrijven. Daardoor kun je botweg geweigerd worden voor een telefoonabonnement of moet je vooraf een hoge borgsom betalen aan de energieleverancier. Bedrijven leggen niet goed uit dat ze met kredietscores werken en waar die op zijn gebaseerd.

Sinds de start van het meldpunt Dupe van je data in oktober, ontvangen we elke dag meldingen van consumenten die zijn geweigerd voor een abonnement of die bij een energieleverancier ineens een borgsom moesten betalen. Vaak zijn het lange verhalen waarin consumenten ontdaan melden dat ze als klant niet (meer) gewenst zijn omdat ze volgens het bedrijf in kwestie een ‘kredietrisico’ vormen.

Heftige boodschap

Een heftige boodschap waarbij het bedrijf vaak grotendeels op het oordeel van een extern bureau vertrouwt: Experian, EDR of Focum. Dat zijn zogeheten handelsinformatiebureaus die bij het publiek niet zo bekend zijn, maar die de kredietwaardigheid van Nederlanders inschatten met een bepaalde kredietscore.

Geen uitleg

Dat inschatten gaat blijkbaar niet helemaal goed, want de meeste gedupeerden die zijn afgewezen of ineens een borgsom moeten betalen, melden nooit schulden te hebben gehad en een goed inkomen te hebben. Waar die harde boodschap van een ‘lage kredietwaardigheid’ in de afwijsbrief van het energiebedrijf of de telefoonmaatschappij vandaan komt? Als consumenten bellen of mailen voor een toelichting krijgen ze geen goede uitleg. Vaak meldt de klantenservice aan gedupeerden: 'Wij vertrouwen op Experian/EDR/Focum. Blijkbaar woont u in een wijk met veel wanbetalers?'

Om welke problemen gaat het?

De 60 meldingen sinds de start eind oktober zijn te verdelen in:

Energiebedrijf eist borgsom (33 meldingen)

Webwinkel laat anderen wél maar jou niet achteraf betalen (12 meldingen)

Geweigerd voor telefoon-/internetabonnement (11 meldingen)

Kan niets meer bestellen in webwinkel (2 meldingen)

Kan niet meer betalen met creditcard in webwinkel (1 melding)

Kan geen creditcard aanvragen (1 melding)

Borgsom van €800

Energiebedrijven die (ineens) bij het afsluiten van een contract een extra borgsom eisen worden dus het vaakst gemeld. De borgsommen variëren van €200 tot €800. Maar relatief vaak wordt €750 of €800 gevraagd, waardoor de borgsom gemiddeld €600 bedraagt. We hebben overigens al eerder uitgezocht welke energiebedrijven borgsommen hanteren.

Postcodediscriminatie

De borgsom is dus vaak aan de hoge kant (hoger zelfs dan het risico dat het energiebedrijf loopt). De energiebedrijven eisen bovendien dat het binnen enkele werkdagen moet zijn overgemaakt wil het aangevraagde contract door kunnen gaan. Niet iedereen heeft zo’n bedrag zomaar beschikbaar. Bij een deel van de meldingen lijkt het om achterhaalde gegevens te gaan, zoals een vorige bewoner die schulden maakte maar allang is vertrokken.

Bij een ander deel lijkt het alleen om een ‘foute postcode’ te gaan (dus niet een persoonlijke reputatie) die leidt tot een lage kredietscore en het energiebedrijf aanzet tot het eisen van een borgsom. Helaas zijn daar ook energiebedrijven bij die de Consumentenbond aanbeveelt wegens een goedkoop aanbod. Zoals het bedrijf Vandebron. We willen dat bedrijven stoppen met deze vorm van adres- of postcodediscriminatie en ook de manier waarop ze klanten informeren. We zullen de betrokken bedrijven begin 2017 uitnodigen voor een gesprek en verbeteringen eisen.

Geweigerd door webwinkel

Ook heel wat melders (12 van de 60) werden geweigerd voor achteraf betalen in een webwinkel, vaak bij Wehkamp en H&M. Bij H&M valt op dat je niet met iDeal kunt betalen en achteraf betalen min of meer standaard is. Maar bij deze betaalmethode wordt wel iedereen ‘gecheckt’ wat de nodige afwijzingen geeft. Een van de gedupeerden kreeg van de H&M helpdesk te horen dat ze puur vanwege haar adres niet door de kredietcheck is gekomen.

Afgewezen door Tele2

Bij de geweigerde telefoon- en internetabonnementen (11 meldingen) gaat het in 6 gevallen om Tele2 (en een kredietcheck door Experian). Van deze 6 Tele2-afwijzingen lijkt het bij 2 te gaan om het adres van de aanvrager. Hij of zij krijgt geen abonnement omdat hij of zij woont in een studentenhuis of in een wijk met relatief veel wanbetalers.

To be continued…

We zullen regelmatig terugkomen op de meldingen bij ons meldpunt en we koppelen terug hoe het gesprek loopt met bedrijven die puur op basis van een postcode of achterhaalde/slordige informatie consumenten vervelend behandelen.