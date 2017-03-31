Tinder iets minder slecht voor je privacy

Peter Kulche Expert ElektronicaGepubliceerd op:31 maart 2017
In 2016 deed de Noorse consumentenbond ‘Forbrukerradet’ onderzoek naar datings-apps, waaronder Tinder. Forbrukerradet constateerde talloze privacyschendingen in Tinder. Zo was het in Tinder onmogelijk de eigen gegevens te wissen als je klaar was met tinderen. Ook wilt Tinder standaard toegang tot al je foto’s op Facebook. De Noorse onderzoekers informeerden daarop de privacywaakhond (de Norwegian Consumer Ombudsman) in het eigen land, die daarop het Amerikaanse Tinder aansprak.
Wereldwijd verbeteringen
Tinder reageert nu op alle druk en belooft wereldwijd een aantal verbeteringen door te voeren in zijn privacybeleid:
Forbrukerradet is blij met de aanpassingen van Tinder en ziet het als een aanmoediging voor andere privacywaakhonden om in actie te komen tegen privacyschendende diensten.