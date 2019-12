Tinder iets minder slecht voor je privacy

In 2016 deed de Noorse consumentenbond ‘Forbrukerradet’ onderzoek naar datings-apps, waaronder Tinder. Forbrukerradet constateerde talloze privacyschendingen in Tinder. Zo was het in Tinder onmogelijk de eigen gegevens te wissen als je klaar was met tinderen. Ook wilt Tinder standaard toegang tot al je foto’s op Facebook. De Noorse onderzoekers informeerden daarop de privacywaakhond (de Norwegian Consumer Ombudsman) in het eigen land, die daarop het Amerikaanse Tinder aansprak.

Wereldwijd verbeteringen

Tinder reageert nu op alle druk en belooft wereldwijd een aantal verbeteringen door te voeren in zijn privacybeleid:

Het wordt mogelijk direct binnen de app je gebruikersaccount te wissen.

De standaardinstelling van de app is niet langer dat de app toegang wil tot ál je Facebookfoto’s.

Tinder zal zijn gebruikersvoorwaarden beter leesbaar maken voor consumenten.

Tinder kan gebruikersaccounts niet langer zonder reden of toelichting verwijderen.

De Europese privacywetgeving zal worden gerespecteerd bij Europese gebruikers.

Forbrukerradet is blij met de aanpassingen van Tinder en ziet het als een aanmoediging voor andere privacywaakhonden om in actie te komen tegen privacyschendende diensten.