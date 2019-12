Twitter geeft controle over je reclameprofiel

Net als Facebook en Google berekent Twitter met algoritmen wat de interesses zijn van gebruikers. Die informatie halen de sociale netwerken uit het publieke profiel (land, woonplaats, geslacht, leeftijd) maar ook uit de activiteiten van gebruikers. In het geval van Twitter gaat het om de tweets, de micro-blogs, waarvan sommige gebruikers er honderden per dag de wereld in slingeren.

Inkijkje

Twitter geeft sinds woensdag gebruikers een inkijkje in het voor hen ‘berekende’ profiel. Je opent op Twitter.com het menu ‘Je Twitter-gegevens’. Daarbinnen vind je een nieuwe onderdeel: ‘Interessecategorieën van Twitter’. Er staat een getal achter dat je kunt aanklikken om de categorieën te openen.

Praatradio

In ons geval staan er tientallen interesses (bijvoorbeeld Mysterie en misdaad, Praatradio), die meestal wel kloppen maar soms niet. In dat geval kun je het vinkje bij de categorie weghalen.

Nederlandse gebruikers vinden er soms wat rare robotvertalingen tussen zoals Vensters (Windows; het besturingssysteem dus) en ‘Ontmoetingsplaatsen’ (deze vertaling begrijpen we niet).

Afstemming stoppen

Je kunt de advertentie-afstemming-op-je-activiteiten ook helemaal stoppen. Bij de privacyinstellingen van Twitter is namelijk een extra optie gekomen: 'Personalisation and Data'. Deze optie laat je bepalen of wel of niet toestaat dat je advertenties krijgt op basis van je veronderstelde interesses en de (andere) apps op je telefoon.

