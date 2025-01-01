Klachtenkompas was een platform van de Consumentenbond. Hier kon je gratis je klacht over een bedrijf plaatsen. Bijvoorbeeld als je aankoop totaal niet was wat je ervan had verwacht. Daarna vroegen wij het bedrijf om te reageren.

Op 1 januari 2024 is de website van Klachtenkompas offline gegaan. Heb je een klacht? Geef deze dan zelf door aan het bedrijf. Of bekijk hoe we je kunnen helpen met onze andere juridische diensten.