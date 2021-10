1. Kies het bedrijf of dienstverlener

Vul op Klachtenkompas de naam van het bedrijf in het invulveld. Je ziet direct of een bedrijf op Klachtenkompas actief is. En hoeveel klachten er in de afgelopen 12 maanden zijn ingediend.

2. Schrijf je klacht

Vul het klachtenformulier in. Daarmee helpen we je met het opstellen van je klacht en wat je van het bedrijf als oplossing verwacht. Heb je een klacht-, factuur-, of track & tracenummer? Vul die dan ook in. Hiermee kan een bedrijf je sneller helpen.

3. Vul je gegevens in

Na het invullen van je klacht vragen we om een aantal gegevens. Je klacht wordt hierna zichtbaar. Dat betekent dat zowel het bedrijf als anderen je klacht kunnen zien. Persoonlijke gegevens delen we alleen met het bedrijf.

4. Klachtenkompas vraagt het bedrijf om te reageren

Zodra je klacht is geplaatst is het bedrijf aan zet. Klachtenkompas stuurt het bedrijf een melding dat de klacht online staat. En je krijgt van ons een e-mail als het bedrijf reageert.

5. Beoordeel je klacht

Laat anderen weten hoe je klacht is afgehandeld. Hoe meer beoordelingen, hoe beter we weten hoe het bedrijf presteert. Samen staan we sterk.