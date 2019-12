Vlucht Claim Service: hoe werkt het?

Wat kun je met de Vlucht Claim Service?

We merken dat het vaak moeilijk is voor consumenten om hun recht te halen bij klachten over luchtvaart. De Vlucht Claim Service (VCS) helpt daarbij. Met de VCS kijk je of je vlucht in aanmerking komt voor financiële compensatie voor het geleden tijdsverlies.

Heb je mogelijk recht op compensatie? Spreek altijd eerst de luchtvaartmaatschappij aan. Dit is voordeliger dan gebruikmaken van een claimservice. Maar het kan ook erg tijdrovend zijn.

Weigert de luchtvaartmaatschappij compensatie of besteed je dit liever uit? Dien dan je claim in met één van de opties die de VCS je biedt. Of vraag juridisch advies aan je eventuele rechtsbijstandverzekering en/of dien een claim in indien er dekking is voor de kwestie.

Wat doet de Vlucht Claim Service?

Vlucht Claim Service (VCS) controleert of je vlucht onder de Europese regels van Verordening 261/2004 valt.

Met de VCS controleer je of je vlucht in aanmerking komt voor financiële compensatie.

De VCS geeft je direct vrijblijvend advies over je rechten als vliegtuigpassagier.

Heb je recht op compensatie, dan kun je een claim indienen via de VCS. Er kan ook sprake zijn van compensatie voor extra gemaakte kosten voor eten en drinken, overnachtingen en vervoerskosten.

De VCS neemt je, op basis van 'no cure, no pay', het werk uit handen en gaat zo nodig zelfs voor je naar de rechtbank.

Stappenplan Vlucht Claim Service

Heb jij recht op compensatie?

Let op! De compensatieregels gelden alleen wanneer je: met 3 uur of meer vertraging aankomt op de eindbestemming;

vanuit een EU-land vertrekt of naar een EU-land terugvliegt met een in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij;

vliegt met een overstap vanuit de EU naar een bestemming buiten de EU en je vertraging oploopt.

Check je vergoeding

Vluchttijden gewijzigd

Kan ik gebruikmaken van de Vlucht Claim Service als mijn vluchttijden zijn gewijzigd?

Ja, dat kan. Maar aan het recht op compensatie zijn wel voorwaarden verbonden. Een luchtvaartmaatschappij mag namelijk tot 14 dagen voor de vluchtdatum wijzigingen aanbrengen in het vluchtschema, zonder dat dit gevolgen voor de maatschappij heeft.

Doet de maatschappij dit minder dan 14 dagen van tevoren, dan heb je mogelijk recht op compensatie conform de regels in Verordening 261/2004.

Ben je tussen de 14 en 7 dagen voor vertrek geïnformeerd over de wijziging van je vlucht? En vertrekt je nieuwe vlucht 2 uur eerder of kom je 4 uur later aan, dan heb je recht op compensatie. Ben je korter dan 7 dagen van tevoren geïnformeerd over de wijziging? En vertrekt je nieuwe vlucht 1 uur eerder of kom je 2 uur later aan dan de oorspronkelijke vlucht, dan heb je recht op compensatie.



EUclaim en de Consumentenbond

Wij zijn een samenwerking met EUclaim aangegaan. Dit bedrijf biedt claimservice en beschikt over een database met vluchtgegevens. Aan de hand van deze gegevens geeft EUclaim advies over je rechten als vliegpassagier.

EUclaim is een onderdeel van luchtvaartbedrijf Lennoc, dat Europese vluchtgegevens verzamelt en analyseert.

Wij ontvangen 5% van het claimbedrag bij een succesvolle afwikkeling via EUclaim.

Welke claims neemt EUclaim in behandeling?

EUclaim neemt claims in behandeling van consumenten die op grond van de Europese Verordening 261/2004 mogelijk recht hebben op compensatie. Uit deze Verordening en uitspraken van het Europese Hof volgt dat consumenten recht hebben op compensatie als:

de vlucht bij aankomst 3 uur of meer is vertraagd;

de vlucht geannuleerd is;

er sprake is van instapweigering.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat er sprake is van overmacht, hebben consumenten geen recht op compensatie. Je kunt hierbij denken aan zeer slechte weersomstandigheden, stakingen van derden zoals het luchthavenpersoneel en terrorisme.

De Vlucht Claim Service gaat alleen over:

annulering

langdurige vertraging

gemiste aansluiting

overboeking in het kader van verordening 261/2004

Andere klachten kunnen rechtstreeks bij de vliegtuigmaatschappij ingediend worden.

Waarom EUclaim?

Als je een claim uit handen geeft aan EUclaim, handelt deze organisatie verder alles voor je af. EUclaim is de langst bestaande en meest gerenommeerde organisatie op dit gebied.

Kosten claim tijdverlies Verordening 261/2004: 29% van het claimbedrag plus €26 per persoon administratiekosten. EUclaim berekent deze kosten alleen bij een succesvolle afhandeling. De kosten worden ingehouden van het geïncasseerde claimbedrag. Als EUclaim niet succesvol is, kost het je dus ook niets.

Kosten claim voor extra gemaakte kosten: 25% van het totaal te claimen bedrag plus €26 dossierkosten. EUclaim berekent deze kosten alleen bij een succesvolle afhandeling. Als EUclaim niet succesvol is, kost het je dus ook niets. De kosten worden ingehouden van het geïncasseerde claimbedrag. De hoogte van de extra gemaakte kosten moet boven €150 liggen.

