Probleem met draagstang Bugaboo Donkey en oude modellen Cameleon

Als de draagstang op de grond, een onstabiele ondergrond of op de kinderwagen wordt gezet, kan hij losschieten. Dit komt doordat de witte knop aan een van de zijkanten kan losspringen. Dit levert niet direct een gevaar op, maar de stang zit aan één kant los. Dit is snel te merken.



Het gaat om de volgende modellen:

Donkey (Mono, Duo of Twin)

Cameleon. Het gaat om modellen die –nieuw- zijn verkocht vóór september 2012. Het gaat dus niet om de 'nieuwe' Cameleon3. Het 'oude' type wordt niet meer in winkels verkocht, maar wordt nog wel tweedehands aangeboden.

Bugaboo adviseert om de beugels op de genoemde modellen niet te gebruiken. Het bedrijf stuurt alle klanten die zich melden gratis een nieuwe draagstang toe. Ook als je de kinderwagen tweedehands hebt gekocht. Mensen met een Cameleon krijgen hem zo spoedig mogelijk toegestuurd. Mensen met een Donkey moeten wachten tot eind februari, dan is de nieuwe beugel beschikbaar.



Op de website van Bugaboo (www.bugaboo.nl) kun je kijken of de situatie voor jouw kinderwagen geldt. In dat geval kun je je daar aanmelden voor een nieuwe beugel.