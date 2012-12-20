Probleem met draagstang Bugaboo Donkey en oude modellen Cameleon

Noëlle van der Weel Expert kinderwagensGepubliceerd op:20 december 2012
Als de draagstang op de grond, een onstabiele ondergrond of op de kinderwagen wordt gezet, kan hij losschieten. Dit komt doordat de witte knop aan een van de zijkanten kan losspringen. Dit levert niet direct een gevaar op, maar de stang zit aan één kant los. Dit is snel te merken.
Het gaat om de volgende modellen:
Bugaboo adviseert om de beugels op de genoemde modellen niet te gebruiken. Het bedrijf stuurt alle klanten die zich melden gratis een nieuwe draagstang toe. Ook als je de kinderwagen tweedehands hebt gekocht. Mensen met een Cameleon krijgen hem zo spoedig mogelijk toegestuurd. Mensen met een Donkey moeten wachten tot eind februari, dan is de nieuwe beugel beschikbaar.
Op de website van Bugaboo (www.bugaboo.nl) kun je kijken of de situatie voor jouw kinderwagen geldt. In dat geval kun je je daar aanmelden voor een nieuwe beugel.
Nieuws|16 juni 2026Veiligheidswaarschuwing: Joolz Aer2 autostoeladapters
Nieuws|20 maart 2026Wiel Puck Flo buggy kan losraken