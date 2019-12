Verrassingen op Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs

Nieuws|Het is vaak lastig kiezen uit het enorme aanbod van nieuwe producten en diensten. Wat is de Beste Koop, Beste uit de test of de voordeligste keuze? Het kan daarbij gaan om het kiezen van een energieleverancier, tablet, autozitje of veilig online shoppen. Om consumenten een handje te helpen staat de Consumentenbond ook in 2013 op de Huishoudbeurs en de Negenmaandenbeurs.