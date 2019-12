Chemische stoffen in kinderwagens

Nieuws|Begin dit jaar testte de Duitse Consumentenbond kinderwagens. In enkele wagens werden verdachte chemische stoffen aangetroffen. Wij hebben dit gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die concludeert dat er 'geen aanleiding is om te veronderstellen dat er gezondheidsrisico's zijn bij normaal gebruik.' Het gaat om 2 wagens van Nederlandse merken en om 2 wagens van merken die veel in Nederland worden verkocht.

De Duitse consumentenorganisatie, Stiftung Warentest, testte kinderwagens op de aanwezigheid van chemische stoffen, naast de aspecten die wij ook testen, zoals gebruiksgemak en levensduur. In een aantal wagens werden verdachte chemische stoffen aangetroffen. De stoffen zaten bijvoorbeeld in het materiaal van de duwstang of in de bekleding. Het gaat om:

Joolz Day Earth;

Stokke Trailz;

Bugaboo Cameleon 3;

Maxi-Cosi Mura 4 Plus.

Geen wettelijke overschrijdingen...

Wij hebben dit gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA bekeek daarop of de door Stiftung Warentest gemeten hoeveelheden van de chemische stoffen toegestaan zijn, en of er een gezondheidsrisico is. Zij concludeert dat er voor de stoffen waarvoor wettelijke limieten beschikbaar zijn 'geen aanleiding is om te veronderstellen dat er gezondheidsrisico's zijn bij normaal gebruik.'

...toch minpunten

Volgens de wettelijke limieten zijn er dus geen gezondheidsrisico's. Stiftung Warentest geeft de genoemde wagens toch minpunten vanwege de aangetroffen stoffen. Zij hebben de gemeten waarden afgezet tegen criteria van het bekende Duits keurmerk Geprüfte Sicherheit. Deze criteria gaan verder dan de wet.

Effect lastig te duiden

Het is lastig om precies te zeggen wat de effecten van verdachte chemische stoffen zijn. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of deze stoffen vaak en langdurig in contact komen met de huid of de mond. Daarnaast zitten er ook in andere artikelen chemische stoffen. Ouders of kinderen kunnen dus via verschillende artikelen in aanraking komen met chemische stoffen. Het gecombineerde effect van deze stoffen kan tot gezondheids- of milieurisico's leiden.

Het kan ook zonder

Er zijn ook kinderwagens waar géén verdachte chemische stoffen in zitten. Stoffen die als 'zeer zorgwekkend' zijn aangemerkt, zijn te vinden in op de website van ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Maar dan weet je nog niet of en hoeveel ervan zit in het product dat jij hebt of wilt aanschaffen. Wie dat wil weten, kan zich beroepen op de Europese REACH-verordening. Volgens deze verordening heb je als consument het recht om aan de winkelier te vragen of er 'zeer zorgwekkende' stoffen in producten (dus niet alleen in kinderwagens) zitten. Een winkelier is verplicht om deze informatie binnen 45 dagen te geven.

Test Consumentenbond

Omdat de effecten van chemische stoffen lastig precies te duiden zijn, test de Consumentenbond kinderwagens hier niet op. Wij testen de kinderwagens wél op veel andere aspecten, zoals op comfort, rijprestaties en gebruiksgemak.



Bekijk de testresultaten.