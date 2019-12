Axso kinderwagen ski's

AXSO ski's: review

We probeerden de AXSO ski's uit onder 2 verschillende merken kinderwagens. We gingen hiervoor naar een indoorskibaan en wandelden met ski's onder de kinderwagen door de sneeuw. De ski's zouden ook geschikt moeten zijn voor het meerijdplankje, maar dat hebben we niet uit geprobeerd.

Hoewel de naam het suggereert, is het absoluut niet de bedoeling om met de AXSO ski's onder je kinderwagen de skipiste af te gaan. De ski's zijn bedoeld om in gebieden waar veel sneeuw is gevallen gemakkelijker met de wagen te kunnen wandelen.

Conclusie

Je betaalt €79 voor de AXSO ski's. Omdat het in Nederland niet elk jaar flink sneeuwt, betwijfelen we of de kosten tegen de baten opwegen. Je hebt namelijk voldoende sneeuw nodig om ze te gebruiken.

Voor een snel bezoek aan de supermarkt zijn de ski's niet zo handig, omdat je ze eraf moet halen en weer erop moet plaatsen. Voor wandelingen vanuit huis waar je nergens naar binnen gaat, zijn de AXSO ski's een prima hulpmiddel. Je komt er zeker beter mee vooruit in de sneeuw.

Monteren

Bij de ski's zat helaas geen geschreven gebruiksaanwijzing. Op de bijgeleverde opbergzak staan 3 tekeningen geprint hoe je de ski's kunt bevestigen, maar de tekeningen vinden we niet duidelijk genoeg. Op het internet vind je wel een handleiding en een instructie-filmpje. Dat heb je nodig om de ski's op de juiste manier te bevestigen.

Maar als je het monteren eenmaal doorhebt, dan gaat dat daarna vrij eenvoudig. Vergeet niet om de kinderwagen eerst op de rem te doen en de zwenkwielen vast te zetten. Verder is het vooral belangrijk dat je het juiste formaat beugel gebruikt en deze vrij hoog op het wiel bevestigt, zodat hij er niet vanaf glijdt.

De ski eraf halen gaat eenvoudig door de riem los te maken en het wiel van de kinderwagen wat op te tillen. Let er daarbij op dat de kinderwagen niet kantelt bij het optillen van het wiel!

Prestatie

We probeerden de kinderwagens in de sneeuw eerst uit zonder, en daarna met de ski's. We ondervonden een duidelijk verschil. Met de ski's konden we vrij moeiteloos in de sneeuw wandelen. Als je vanuit huis een wandeling naar het park maakt, zijn de ski's een aangenaam hulpmiddel.

Wil je de sneeuw trotseren voor een boodschap, dan zijn de ski's minder handig. Je kunt de supermarkt namelijk niet in met de ski's onder, omdat je de onderkant van de ski's dan beschadigt. Je zult ze eraf moeten halen en dat is met een kind in de wagen niet zo handig. De kinderwagen moet wat worden opgetild om de ski's van de wielen af te halen. Dit geldt ook bij het monteren. Dat kan een gevaarlijke situatie opleveren voor het kind.

Heb je zelf ervaring met de AXSO ski's? Deel het met ons!

Wat zijn de AXSO ski's?

De AXSO ski's zijn 2 korte ski's die je aan de voorste wielen van een kinderwagen bevestigt. Je zou hierdoor makkelijker met je kinderwagen door de sneeuw kunnen lopen. De ski's kun je gebruiken voor kinderwagens waarvan de voorste wielen maximaal 6 cm breed zijn en met een diameter van maximaal 30 cm. Ze zijn in 4 kleuren verkrijgbaar (zwart, grijs, oranje, turquoise).

Opbergzak

De ski's worden in een opbergzak geleverd met 3 paar jumpers (ijzeren U-vormige beugels), 2 gespen met een lus en 2 riemen om de ski's aan de wielen van de kinderwagen vast te maken.

Wil je weten wat onze eerste indruk van de AXSO ski's is? Lees onze review.