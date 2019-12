Probleem MacLaren buggy’s geproduceerd voor mei 2010

Nieuws|Momenteel worden er 4 kinderwagens in het lab onderzocht. Het gaat om de Joolz Day, de Mima Kobi en de Maxi-cosi Elea en Maxi-Cosi Noa.

Maclaren-buggy's die voor mei 2010 zijn geproduceerd hebben een veiligheidsprobleem met de scharnieren. De fabrikant s wil gebruikers van hun buggy's er graag aan herinneren dat er nog altijd gratis elleboogscharnier-covers beschikbaar zijn voor buggy's die geproduceerd zijn voor mei 2010.

Maclaren biedt deze elleboogscharnier-covers kosteloos aan op verzoek van de klant. Die kan daarvoor bellen naar 0044 1327 841320 (Groot-Brittannië) of contact opnemen via de website van MacLaren of bij hun Maclaren-dealer.

Modellen die na mei 2010 zijn geproduceerd zijn voorzien van een gesloten scharnier zoals hierbij afgebeeld.