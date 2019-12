Populaire kinderwagens opnieuw getest

Een van de veranderingen in onze testopzet is dat er meer aandacht is voor de ergonomie van het kindje: heeft het voldoende ruimte, comfort en ondersteuning in het zitje en in de wieg? Voor een goede vergelijking wordt een aantal wagens die we al eerder testten, opnieuw onderzocht.

We (her)testten als eerste de Bugaboo Cameleon, Mutsy Igo, Joolz Day en 2 modellen van Quinny. De komende tijd blijven we eerder geteste wagens opnieuw testen. Maar we testen natuurlijk ook wagens die recentelijk op de markt zijn gekomen, zoals de Upp van het Nederlandse merk Greentom, en het nieuwste model van Stokke, Trailz.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat ouders het vaakst een wagen van de merken Mutsy, Maxi-Cosi, Quinny en Bugaboo kopen. Ook Joolz is een populair merk.

Benieuwd hoe de Cameleon, de Day en de andere wagens scoren volgens de nieuwe testopzet? Vergelijk deze, en andere, geteste kinderwagens.