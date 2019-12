Predicaten voor kinderwagens zijn terug

Kinderwagens moesten het een tijdje zonder onze predicaten 'Beste uit de test' en 'Beste koop' doen. Door een nieuwe manier van testen duurde het even voordat we voldoende veelverkochte kinderwagens hadden getest. Gelukkig is het nu zover.

Combiwagens

We geven alleen combiwagens (een wagen waar je een reiswieg, zitje en autostoeltje op kunt plaatsen) een predicaat 'Beste uit de test' of 'Beste koop' en geen buggy's. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om je juist bij combiwagens te helpen kiezen.

Combiwagens zijn namelijk duurder dan buggy's en daardoor is het belangrijker een miskoop te voorkomen. Het is natuurlijk vervelend als je buggy van €100 een miskoop blijkt te zijn, maar het is vervelender als je €600 tot €1000 hebt uitgegeven aan een combiwagen waar je spijt van hebt.

Predicaten

De Consumentenbond geeft het product met de beste kwaliteit het predicaat 'Beste uit de test'. Het product met de beste prijs-kwalliteitverhouding krijgt het predicaat 'Beste koop'. Wij kennen deze predicaten toe als we voldoende veelgekochte producten in een bepaalde markt hebben onderzocht.

Vergelijk de geteste kinderwagens en zie welke als beste uit onze test komt, en welke de beste koop is.