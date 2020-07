Bugaboo Fox 2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 87,5 tot maximaal 107 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Er zit een bandje aan de duwstang voor om je pols en een kijkvenster in de achterkant van het zitje. Er zit een kleurindicator op de rem zodat je kunt zien of de wagen op de rem staat. De Fox 2 is te koop in verschillende kleuren en afwerkingen, de prijs kan verschillen per kleur en afwerking. LET OP: we testten deze buggy onder de COVID-19 beperkingen. Daardoor zijn de oordelen voor Besturen en rijden, Gebruiksgemak en Kind in de Wagen en het totale Testoordeel niet vergelijkbaar met die voor kinderwagens die we tot en met april 2020 testten. Zodra de gebruikerstest weer kan worden uitgevoerd, zullen we de testresultaten aanpassen.