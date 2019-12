Easywalker Mosey

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mosey van Easywalker heeft als bijzonder kenmerk dat hij in te klappen is met de reiswieg erop. Het zitje is ook geschikt voor baby's. In het zitje kan een kind tot 20 kg, terwijl dat bij veel kinderwagens maximaal 15 kg is. De huidige versie van de Mosey doorstond onze veiligheidstest niet omdat de wieg te ondiep is. De fabrikant is bezig met een nieuwe versie van de Mosey. Wij houden het in de gaten.