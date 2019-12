Joolz Day3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind en de hoogte van de duwstang/handvatten is aan te passen. Het inklapmechanisme is volgens de schaarmethode. Een reiswieg wordt standaard meegeleverd. De Day3 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering. LET OP: bij de Veiligheidstest brak de treklip van de rits af. Joolz heeft zijn eigen wagens hier meerdere malen op getest maar zegt dit voorval niet te kunnen reproduceren. Joolz belooft consumenten die een probleem ervaren met de treklip onmiddellijk te helpen.