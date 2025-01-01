Joolz Day3

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JoolzDay3

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  13,6 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: bij de Veiligheidstest brak de treklip van de rits af. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind en de hoogte van de duwstang/handvatten is aan te passen. Het inklapmechanisme is volgens de schaarmethode. Een reiswieg wordt standaard meegeleverd. De Day3 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.Een reiswieg is inbegrepen bij het standaardpakket van de wagen.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
13,6 kg
Minimale hoogte duwstang
100,5 cm
Maximale hoogte duwstang
111 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
10 kg
Getest in
december 2018