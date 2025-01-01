Joolz Day3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: bij de Veiligheidstest brak de treklip van de rits af. Beschrijving: 3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind en de hoogte van de duwstang/handvatten is aan te passen. Het inklapmechanisme is volgens de schaarmethode. Een reiswieg wordt standaard meegeleverd. De Day3 is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.Een reiswieg is inbegrepen bij het standaardpakket van de wagen.