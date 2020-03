Maxi-Cosi Zelia

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere 3-in-1-kinderwagen waarvan het zitje omgebouwd kan worden tot reiswieg. Helaas ligt het kindje daarin wel vast met een tuigje. Lees waarom dat niet zo goed is voor jonge baby's: https://www.consumentenbond.nl/kinderwagen/cocoon. Heeft 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang is verstelbaar van minimaal 99 tot maximaal 103,5 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.