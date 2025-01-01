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TopmarkDex

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  11,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Kind in de wagen
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
Veiligheidstests
Vervoer
Ergonomie (voor het kind)
Boodschappenmand
Bekleding wassen

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 84 tot maximaal 109,5 cm hoogte. Inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 84 en maximaal 109,5 cm. Bij het standaardmodel wordt geen reiswieg meegeleverd, die moet apart worden bijgekocht. In meerdere kleuren te koop, prijs per kleur kan verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Gewicht kinderwagen
11,8 kg
Minimale hoogte duwstang
84 cm
Maximale hoogte duwstang
109,5 cm
Reiswieg zit erbij
Grootte boodschappenmand
2 kg
Getest in
februari 2019