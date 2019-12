Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is niet verstelbaar. Inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Duwstang/handvatten kunnen ingesteld worden op minimaal 84 en maximaal 109,5 cm. Bij het standaardmodel wordt geen reiswieg meegeleverd, die moet apart worden bijgekocht. In meerdere kleuren te koop, prijs per kleur kan verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering met een reiswieg.