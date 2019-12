Topmark Toppi 2 Combi (als duo)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Topmark Toppi 2 Combi is een ‘tandemwagen’: er kunnen twee kinderen achter elkaar in. Hij kan ook voor een kind gebruikt worden, maar is omdat hij erg lang is, ligt dit niet voor de hand. Wij testten de Topmark Toppi 2 Combi bij gebruik met twee kinderen. Alle combinaties van wiegen, zitjes en autozitjes zijn mogelijk, waarbij ze zowel in voorwaartse als achterwaartse richting geplaatst kunnen worden.