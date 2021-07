Uppababy Minu

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Buggy met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is niet aan te passen. De duwstang is 104 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.