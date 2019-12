X-Adventure Icon

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen met 4 wielen met massieve banden. De kijkrichting van het kind is aan te passen. De hoogte van de duwstang/handvatten is verstelbaar van minimaal 102,5 tot maximaal 107 cm. Het inklapmechanisme is volgens de 2-delige harmonica-methode. Een reiswieg en autostoel worden standaard meegeleverd. Deze Icon is te koop in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per kleur en uitvoering verschillen. De vermelde prijs geldt voor de goedkoopste uitvoering.