Eerste indruk|Scoot & Ride is een 2-in-1 loopfiets en step. Eerst lekker steppen, en als je moe bent maak je er met 2 handelingen een loopfiets van. Ideaal of toch niet helemaal?

Het omzetten van step naar loopfiets gaat heel eenvoudig. En het 'fietsen' en steppen vinden de kinderen leuk. Ze moeten wel goed hun balans vinden, maar als ze het onder de knie hebben gaan ze als een speer. Voor kinderen onder de 5 jaar is het een praktisch en leuk product.

Er zijn ook minpunten. Zo zijn de banden van massief rubber/plastic, waardoor het rijden op onregelmatig oppervlak schokkerig gaat. Belangrijker nog, het achterwiel is ook vrij klein. Wanneer je een obstakel tegenkomt klapt de achterkant van de fiets sneller weg dan bij een gewone loopfiets (met voor en achter een even groot wiel). Het is daarom oppassen geblazen met randjes en richeltjes.

Verschillende modellen

De Scoot & Ride heeft verschillende modellen:

De kleinste is geschikt voor kinderen tot 3 jaar; de highwaybaby. Deze is geschikt voor kinderen tot een gewicht van 20 kilo.

Wij probeerden de highwayfreak. Deze is geschikt voor kinderen van 3 tot 5 jaar met een maximaal gewicht van 50 kilo.

De highwaygangster is geschikt voor 5+, pubers en volwassenen tot een gewicht van 100 kilo. Maar of volwassenen en pubers een loopfiets nog cool vinden betwijfelen wij.

Wanneer aan de loopfiets?

Een loopfiets is geschikt voor kinderen van zo'n 2 á 2,5 jaar oud die zelf al kunnen lopen. Dan zijn kinderen fysiek in staat de juiste bewegingen te maken. 'Fietsen' op een loopfiets is moeilijker dan op een driewieler. Kinderen worden meer uitgedaagd om hun evenwichtsgevoel te ontwikkelen. De overstap van een loopfiets naar een gewone fiets lijkt daarmee ook makkelijker gemaakt te worden door kinderen, dan van een driewieler naar een gewone fiets.

Samen delen

Een van de kinderen die de Scoot & Ride uitprobeerde bedacht dat het handig was om de Scoot & Ride te delen met zijn jongere zusje. Hij kan erop steppen en zij kan de loopfiets gebruiken. Slim bedacht.

