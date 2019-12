Grote kwaliteitsverschillen bij buggy's

Nieuws|In de zomer van 2016 testten we 5 nieuwe buggy's. Een goede buggy is niet zomaar gevonden blijkt uit onze test. Van de 5 buggy's scoren er 3 onvoldoende. Sommige buggy's zijn echt alleen op gladde ondergronden te besturen. We testten ook nieuwkomer Oilily. Over het uiterlijk kan men twisten maar over de kwaliteit van de buggy was ons panel het wel eens: het kan stukken beter.

Buggy's gebruik je veelal als je kindje wat ouder is. Toch zijn sommige buggy's ook geschikt voor baby's. Zo is de nieuw geteste Mountain Buggy Nano te gebruiken met een reiswieg. De scheidslijn tussen kinderwagen en buggy is bij deze wagen moeilijk te zien.

Smaller

Oilily komt met een buggy met karakteristieke kleine iele wieltjes, niet fijn om mee te rijden. Dus zeker niet geschikt om kleine baby's in te vervoeren. Verder valt op dat buggy's over het algemeen een stuk smaller zijn dan een kinderwagen. Dat is weer een voordeel, want je kunt er makkelijker mee manoeuvreren in een winkel. De zonnekappen krijgen veel commentaar van ons panel, ze zijn vaak te klein.

Rugleuning

Het lijkt een trend te zijn dat je de rugleuning kunt laten zakken naar een ligstand door middel van een systeem met ritsen. Ons panel is daar in de praktijk echter niet van gecharmeerd. Het werkt meestal niet prettig en je kunt moeilijker beide kanten precies even ver laten zakken.

Voor de zomer testten we ook andere nieuwe buggy's, die scoorden wel allemaal voldoende.

Bekijk alle details over de nieuw geteste modellen in de vergelijker.