Veiligheidswaarschuwing B-Agile 3-kinderwagenss van Britax

De mensen liepen snijwonden op bij het inklappen van de wagen. Dit komt doordat een van de scharnieren een scherpe rand heeft. Het gaat om een klein aantal ongevallen.

Britax-wagens worden ook in Nederland verkocht. Op de website van Britax is te lezen om welke wagens het gaat en waar het scherpe onderdeel precies zit. Britax heeft een aanpassingsset gemaakt waarmee de wagen veilig gemaakt kan worden. De set kan via de site worden besteld.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit