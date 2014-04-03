icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Veiligheidswaarschuwing B-Agile 3-kinderwagenss van Britax

Nieuws
|
In de Verenigde Staten hebben enkele mensen zich verwond aan een B-Agile 3-kinderwagen van Britax.
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert kinderwagensGepubliceerd op:3 april 2014

De mensen liepen snijwonden op bij het inklappen van de wagen. Dit komt doordat een van de scharnieren een scherpe rand heeft. Het gaat om een klein aantal ongevallen.

Britax-wagens worden ook in Nederland verkocht. Op de website van Britax is te lezen om welke wagens het gaat en waar het scherpe onderdeel precies zit. Britax heeft een aanpassingsset gemaakt waarmee de wagen veilig gemaakt kan worden. De set kan via de site worden besteld.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.