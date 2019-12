Er zijn weer buggy's getest

Nieuws|Het was een tijdje geleden dat we voor het laatst buggy's testen, maar ze zijn terug van weggeweest. We hebben testresultaten van onder andere MacLaren en Easywalker.

Buggy's zijn handig voor de wat oudere kleintjes. Ze zijn lichter en compacter dan de meeste kinderwagens. Binnen de groep van de buggy's zijn er echter grote verschillen.

Veelzijdigheid

Zo is de Goodbaby Pockit zo klein dat je hem beter alleen als vakantiebuggy kunt gebruiken. Deze Goodbaby en de Kidsriver Bizzi2 zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden, ze beschikken namelijk niet over een verstelbare rugleuning. Andere modellen zoals de Chicco Liteway2, de MacLaren Quest en de Joie Nitro hebben wel een verstelbare rugleuning en zijn daardoor veelzijdiger. De Easywalker minibuggy heeft niet alleen een verstelbare rugleuning, maar ook de optie voor het bevestigen van een autokinderzitje. Daarmee is hij de meest veelzijdige van de buggy's die we nu getest hebben.

Opvallende testuitkomsten

Er zijn niet alleen veel verschillen in veelzijdigheid, maar ook in testresultaten. Opvallend zijn de slechte resultaten van de Chicco Liteway2 en de GoodBaby Pockit op ongelijke ondergrond. Sturen om obstakels ging met de Goodbaby Pockit ook niet eenvoudig. Trap op en af gaat met deze buggy dan weer opvallend goed.

Om ook predicaten uit te delen onder de buggy's moeten we nog enkele andere nieuwe buggy's testen. Benieuwd naar de details van de buggy's die we tot nu getest hebben? Bekijk ze allemaal in onze vergelijker.