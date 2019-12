Koelvriesruimte kleiner dan je denkt

Nieuws|Fabrikanten van koelkasten en vriezers spiegelen de koelvriesruimte vaak veel te groot af. Een aanzienlijk deel van koelvriesruimte die in de productinformatie en op het energielabel wordt vermeld, blijkt in de praktijk namelijk helemaal niet bruikbaar te zijn. Soms is het verschil zelfs meer dan een kwart.

Koelruimte tot ruim 40% kleiner

De Consumentenbond vergeleek van (ruim) 320 koelvrieskasten de inhoud van de koelvriesruimte zoals die op het energielabel en in de productinformatie wordt vermeld met de inhoud die je daadwerkelijk kunt gebruiken als opbergruimte. Deze 'bruikbare inhoud' meten we bij de test zelf op. B

Bij bijna alle onderzochte apparaten blijkt meer dan 10% van de opgegeven koelruimte niet bruikbaar te zijn.

Bij een op de 3 apparaten is het koeldeel meer dan 20% kleiner dan in de informatie staat.

Bij 5 modellen kun je zelfs ruim 40% van de beloofde inhoud niet gebruiken.

Vriesruimte soms groter dan opgegeven

Ook de vriesruimte wordt bij veruit de meeste apparaten groter afgespiegeld dan wat je daadwerkelijk kunt gebruiken, al zijn de verschillen iets minder groot dan bij de koelruimte. Bij 17 apparaten – een dikke 5% van de 320 koelvriescombinaties waarvan we de vriesruimte onderzochten – was juist het tegenovergestelde aan de hand: de bruikbare vriezerinhoud bleek juist fors groter te zijn dan was opgegeven. Bij 2 koelvriezers krijg je zelfs meer dan 25% meer vriesinhoud dan de fabrikant belooft.

AEG-Electrolux spant de kroon

Sommige fabrikanten overdrijven meer dan andere. AEG-Electrolux spant de kroon: bij 8 van de 31 onderzochte modellen van AEG-Electrolux is meer dan een kwart van de opgegeven koelinhoud niet bruikbaar. Bij 26 modellen van dit merk (84%!) is het verschil meer dan 15%. Bosch/Siemens overdrijft net zo vaak, maar de verschillen tussen de opgegeven en bruikbare inhoud van de koeling zijn iets kleiner. Qua vriezerinhoud zijn Whirlpool en Zanussi de grootste overdrijvers, op de voet gevolgd door AEG-Electrolux en Bosch-Siemens. Van Hotpoint-Indesit is juist bij 11 van de 32 onderzochte modellen de vriezerinhoud groter dan is opgegeven. De kleinste afwijkingen zien we bij Liebherr – maar alleen als het om de koelinhoud gaat. Afwijkingen groter dan 20% zien we niet bij de Liebherr-koelkastinhoud

Zonder laden

Fabrikanten meten hun koelvriesruimte anders op dan de Consumentenbond. Voor de inhoud die vermeld wordt op het energielabel en in de productinformatie meet de fabrikant de inhoud van de koelvriesruimte zonder alle laden, plateaus, rekken, bakjes en vakjes erin. Ook het energiegebruik dat op het Energielabel wordt vermeld, wordt gemeten met een volkomen lege koelkast en vriezer. De Consumentenbond vindt dit niet representatief voor de situatie bij consumenten thuis, en meet daarom de inhoud en het energiegebruik juist wel met de laden, plateaus en dergelijke erin.

Koopinformatie

De Consumentenbond vindt dat consumenten zo veel mogelijk informatie moeten kunnen krijgen om een goede afweging te kunnen maken bij de koop van een koelkast. Daarom raadt de Consumentenbond fabrikanten aan om voortaan ook de bruikbare koelvriesinhoud te vermelden in de productinformatie.

In de vergelijker staat bij de geteste koelvrieskasten altijd de bruikbare, dus gemeten inhoud.

