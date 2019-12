Koelkasten met hoger brandrisico

Which? voerde brandtests uit met materialen waaruit de achterkant van koelvriesapparatuur is gemaakt. Plasticsoorten gingen daarbij de verspreiding van vlammen onvoldoende tegen. Which? stelt dat de koelvriesapparaten (koelkasten, koelvriescombinaties, vriezers) met een kunststof achterkant daarmee mogelijk onveilig zijn en raadt alle consumenten af om deze apparaten te kopen. Ook roept de Britse consumentenbond de industrie op om koelkasten met een plastic achterkant niet meer te produceren.

Brand ontwikkelt zich sneller

Het onderzoek gaat niet over de kans dat in een koelkast brand ontstaat, maar wijst uit dat een kunststof achterkant de ontwikkeling van een bestaande brand kan versnellen. Dat maakt een koelkast met een kunststof achterkant minder veilig dan eentje met een achterkant van metaal of aluminium.

Wel of geen koelkast met plastic achterkant kopen?

De Consumentenbond staat achter het advies aan fabrikanten om apparatuur zo brandveilig mogelijk te maken. Fabrikanten kunnen vanuit dat oogpunt beter metaal of aluminium voor de achterkant van koelvriesapparatuur gebruiken dan kunststof.

Dat betekent niet dat wie een koelkast of vriezer heeft of koopt met een achterkant van kunststof, direct gevaar loopt. Weliswaar is aluminium en metaal brandveiliger, maar ook de koelkasten met een kunststof achterkant die op dit moment worden verkocht, voldoen aan de nu geldende brandveiligheidsnormen.

Ons advies

Onze huidige Beste uit de Test en Beste Koop koelkasten hebben geen kunststof achterkant.

Van één model inbouwkoelkast van Zanussi moesten we het predicaat Beste Koop afhalen. Dit model heeft een kunststof achterwand. Wij vinden dat koelkasten zo brandveilig mogelijk moeten worden geproduceerd. Daarom geven we geen predicaten meer aan modellen met een kunststof achterkant.

Wat moet ik doen als ik een koelkast met een kunststof achterkant heb?

Het onderzoek van Which? vormt voor ons geen aanleiding om de door ons geteste modellen af te waarderen. Er is geen reden tot paniek. Het onderzoek van Which heeft aangetoond dat in het geval van brand een koelkast met een kunststof achterkant een groter risico vormt. Als je veilig omgaat met elektrische apparaten is de kans op brand echter klein.

Wij zoeken voor de door ons geteste modellen uit van welk materiaal de achterkant is gemaakt en vermelden dat in de toekomst in de koelkast vergelijker.

Hieronder geven we een paar tips hoe je kunt voorkomen dat er brand ontstaat door verkeerd gebruik van de koelkast.

Tips om veilig om te gaan met je koelkast

Houd genoeg ventilatieruimte tussen de koelkast en de muur of kast. Warmte moet wegkunnen. (Ca. 10cm aan de achterkant.) Raadpleeg altijd de handleiding voor het advies van de fabrikant.

Sluit de koelkast direct aan op een geaard stopcontact. Gebruik liever geen verlengsnoeren.

Plaats de koelkast niet naast het gasfornuis.

Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte

Voorkom bij het plaatsen dat het snoer onder de koelkast bekneld kan raken.

Lees ook: