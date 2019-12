Siemenskoelkast met vacuümlade

Review: Siemens VacuumFreshlade

Conclusie

De VacuumFreshlade in de Siemens KG38QAL30 koelvrieskast is leuk bedacht, maar we zagen weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de andere, niet-vacuumlade in de 0 ˚C-zone. Daarvoor is het vacuüm te zwak. Het voelt onnatuurlijk om producten onbedekt in de lade te leggen. Bovendien kun je hierdoor de ruimte minder goed benutten, omdat je verpakkingen niet op elkaar kunt leggen of zetten.

Een 0 °C-zone in een geheel apart compartiment werkt hoogstwaarschijnlijk beter dan een 0 °C-zone in de 'gewone' koelruimte.

De VacuumFreshlade

Naast de vacuümlade zit een klein knopje waarmee je de vacuümfunctie activeert. Je moet de lade echt zorgvuldig sluiten door de hendel open en dicht te klappen, anders zit de lade niet ver genoeg dicht, kun je niet goed bij het knopje en kun je de vacuumfunctie niet activeren. Heb je de lade goed gesloten en de functie geactiveerd, dan klinkt een harde, opdringerige zoem die ongeveer een minuut aanhoudt. In die tijd wordt er lucht uit de lade gezogen. Tijdens die minuut loopt het stroomverbruik van de koelvrieskast op van ongeveer 3 watt naar tussen de 80 en 90 watt. Na die tijd loopt het verbruik weer terug tot zijn normale waarde.

Vacuum

De term 'vacuüm' bij de VacuumFreshlade moet met een korrel zout worden genomen, want het ‘vacuüm’ blijkt slechts een onderdruk van 300 millibar voor te stellen. Niet zo gek veel, en erg ver van een letterlijk vacuüm.

Testje

De claim van de VacuumFreshlade is dat hij 'levensmiddelen tot 5 keer langer goed' houdt. Een veel te vage claim om te kunnen testen. We namen de volgende verse producten:

filet americain

rauwe kipfilet

rauwe kabeljauwfilet

rauw rundergehakt

gekookte schouderham

komkommer

ijsbergsla in een zakje

Om toch iets te kunnen zeggen over het verschil dat de vacuümlade maakt, verdeelden we deze producten in 3 porties en legden deze op de volgende plekken:

Vlees, kip en de vis in een afgesloten plastic koelkastdoos op de onderste plank van de koelkast (4 °C) ; komkommer en ijsbergsla in een gesloten diepvrieszakje in de groentelade.

Alle producten - op deze zelfde manieren verpakt - in de gewone 0 °C-gradenlade.

Alle producten in de vacuümlade, volgens de instructie onverpakt omdat je anders het vacuümeffect teniet doet.

Resultaat

De producten in de koelkast waren verreweg het snelst niet meer goed. Maar tussen de producten in de 2 laden in de 0 °C-zone was nauwelijks verschil; zowel de producten in de gewone lade als de vacuümlade bleven aanzienlijk langer fris ruiken en er goed uitzien dan die in de koelkast.

Het grootste verschil: de producten in de vacuümlade hadden bijna geen geur meer. Waarschijnlijk doordat ze onverpakt in de lade zitten. Dat is trouwens een raar idee. En onpraktisch, omdat je dan geen spullen op elkaar kunt stapelen. Het kost dus behoorlijk wat ruimte.

Bacteriën

De uitkomst van dit minitestje is niet zo vreemd, vooral bij vlees en vis heeft vacuümtrekken veel minder effect op de groei van schadelijke bacteriën dan een lage temperatuur. Het is daardoor al in theorie vrij onwaarschijnlijk dat de vacuümfunctie iets toevoegt. In de praktijk merkten we hier dus ook niets van.

0 °C-zone

Dat de 0 °C-zone van de Siemens KG38QAL30 achter een apart, derde deurtje zit, heeft hoogstwaarschijnlijk wel invloed op het langer goedhouden van producten. Zeker omdat deze zone een aparte thermostaat heeft, dus 'zelf' de temperatuur regelt. Het is waarschijnlijk dat dit een stuk beter werkt dan een 0 °C-lade in de koelkast. In die zin is de Siemens KG38QAL30 wel het aanbevelen waard. En: je hóeft de vacuumfunctie niet te gebruiken, je kunt de lade ook als gewone 0 °C-lade gebruiken.

Wat is de Siemens VacuumFreshlade?

De Siemens KG38QAL30 koelvrieskast heeft tussen zijn koel- en vriesdeel een derde deurtje, waarachter een 0 ˚C-zone met twee laden schuilgaat. Eén van de twee laden is een gewone 0 ˚C-lade, de andere is de zogeheten VacuumFreshlade.

Vacuümfunctie

Je moet de VacuumFreshlade met een speciale hendel sluiten. Pas dan kun je de lade met een piepklein knopje naast de lade 'vacuüm' zuigen. Het vacuüm gaat tot 300 millibar onderdruk - dat is niet heel veel. Je kunt de lade uiteraard ook als gewone 0 ˚C-lade gebruiken, dan zet je de vacuumfunctie niet aan.

Volgens Siemens houdt de VacuumFreshlade 'levensmiddelen tot 5 keer langer goed'.

Gebruik je de vacuumfunctie, dan moeten spullen onafgedekt in de lade staan, anders heeft het 'vacuüm' geen effect.

De 0 ˚C-zone met de vacuümlade heeft een eigen temperatuurregeling.

