Tafelmodelkoelkasten getest

Nieuws|De Consumentenbond voegde in mei 8 kersvers geteste tafelmodelkoelkasten toe aan de koelkastenvergelijker. Ze doen het geen van allen echt denderend: twee zijn zelfs Afrader.

Deze 8 zijn de eerste tafelmodelkoelkasten die volgens het nieuwe testprogramma worden getest. Helaas vallen de resultaten tegen: de beste van de 8 geteste tafelmodellen krijgt een 6,6 - maar we deelden ook dikke onvoldoendes uit, met een 1,9 als dieptepunt.

Het grootste probleem van de laagscorende modellen is dat de vriezer niet goed tegen een erg warme of koude omgeving kan. Een probleem waar alle modellen mee kampen, is dat ze te veel stroom verbruiken. Eén model krijgt zelfs een 1 voor zijn energieverbruik!

Lees wat de beste tafelmodelkoelkasten zijn in de samenvatting van de belangrijkste testresultaten.

Kijk voor alle testresultaten van de tafelmodellen alle testresultaten van de tafelmodellen in de koelkastenvergelijker. Met de filters links selecteer je snel en eenvoudig de tafelmodellen. Dat kan zowel met 'Uitvoering' (kies voor 'Tafelmodel') als 'Benodigde hoogte' (kies voor alle modellen tot 105 cm).