Delonghi Clessidra koffiezetapparaat met sensor en opvallend design

Temperatuur sensor

Vernieuwend aan de Clessidra is de sensor die de watertemperatuur meet in het waterreservoir. Als deze 96 graden is schakelt het warmte-element uit en laat het hete (maar nog niet kokende water) op de koffie lopen. Als de temperatuur zakt onder de 92 graden gaat het verwarmingselement weer aan. Daarbij wordt de doorstroom van de koffie op pauze gezet als de temperatuur van het water niet meer goed is.

Zo blijft de temperatuur van het water dat in contact komt met de koffie binnen de gestelde grenzen van European Coffee Brewing Centre en zo zou je een perfect kopje koffie moeten zetten.

Slow coffee

De Clessidra heeft ook een tweede stand waarbij de opgietmethode wordt nagebootst. De machine laat steeds maar kleine beetjes water op de koffie lopen en zo krijg je een sterkere en pittigere kop koffie. Vanzelfsprekend duurt het dan wel wat langer voor je koffie klaar is.

Vernieuwende vorm

Sluit je ogen en denk aan een filterkoffiezetapparaat. Je ziet ongetwijfeld een kan voor je, met daarboven op een filterhouder en aan de achterkant of zijkant een waterreservoir. Maar de Delonghi Clessidra zier er eerder uit als een grote zandloper. Vandaar ook de naam, want Clessidra betekent zandloper in het Italiaans.

De kan van het koffiezetapparaat is erg groot en breed. Niet omdat er nu zoveel meer koffie in kan dan bij een ander apparaat maar omdat de houder van het filter in de kan hangt.

En omdat het filter niet in de gezette koffie moet blijven hangen is daaronder nog ruimte voor de koffie. Boven de kan zit een ring met het warmte-element en daarboven het waterreservoir.

Specificaties

De Clessidra heeft een maatlepel waarmee je 7 gr per 125 ml afweegt.

Je kunt minimaal 2 en maximaal 10 koppen zetten.

Geen isoleerkan, alleen een warmhoudplaat die gedurende 40 minuten je koffie warm houdt op 50 graden.

De Clessidra is in najaar van 2018 te koop en gaat €129,99 kosten.

