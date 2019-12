DeLonghi ICMI 211.W

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ICMI 211.BK is onderdeel van de Distinta collectie van Delonghi. Dit koffiezetapparaat zet voor maximaal 10 mensen een kopje koffie. De Delongi heeft een permanente filter en aromafunctie. Dit model is ook verkrijgbaar in het zwart (ICMI 211.BK) en brons (ICMI 211.BZ).