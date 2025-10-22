Als de luchtvochtigheid vaak boven de 65% komt, kun je wel een luchtontvochtiger gebruiken. Je merkt dit bijvoorbeeld aan beslagen ramen, vochtplekken of een muffe geur. Met een simpele luchtvochtigheidsmeter meet je hoe vochtig het binnen is. Sommige thermostaten meten dit ook.

Ook vermijd je gezondheidsklachten door schimmel of huisstofmijt. Die houden van een vochtige omgeving. En een ontvochtiger beschermt spullen die gevoelig zijn voor vocht, zoals boeken, elektronica of muziekinstrumenten.

