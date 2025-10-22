Luchtontvochtiger kopen: waar let je op?
Welke luchtontvochtiger je nodig hebt, is vooral afhankelijk van de plek waar je hem gebruikt en de temperatuur in de ruimte. Verder zijn ook de capaciteit, het geluid en extra functies belangrijk. Zoals een timer of slaapmodus.
Wanneer heb je een luchtontvochtiger nodig?
Als de luchtvochtigheid vaak boven de 65% komt, kun je wel een luchtontvochtiger gebruiken. Je merkt dit bijvoorbeeld aan beslagen ramen, vochtplekken of een muffe geur. Met een simpele luchtvochtigheidsmeter meet je hoe vochtig het binnen is. Sommige thermostaten meten dit ook.
Ook vermijd je gezondheidsklachten door schimmel of huisstofmijt. Die houden van een vochtige omgeving. En een ontvochtiger beschermt spullen die gevoelig zijn voor vocht, zoals boeken, elektronica of muziekinstrumenten.
2
Typen luchtontvochtigers
Condensatie-ontvochtiger
Een condensatie-ontvochtiger (ook wel compressor-ontvochtiger genoemd) werkt een beetje zoals een koelkast. De lucht stroomt langs een koude verdamper, het vocht condenseert en komt in een opvangbak (of via een slang in de afvoer) terecht.
Deze apparaten werken het beste bij temperaturen boven de 15°C. Ze zijn minder geschikt voor koele ruimtes, zoals een kelder of garage.
Wij testen alleen condensatie-ontvochtigers van 10 tot 20 liter per dag.
Adsorptie-ontvochtiger
Een adsorptie-ontvochtiger haalt vocht uit de lucht met een droogmiddel, vaak silicagel. Dat zit meestal in een ronddraaiend onderdeel binnenin het apparaat (de rotor). De rotor wordt steeds opnieuw gedroogd met warme lucht.
Dit type werkt goed in koude of onverwarmde ruimtes, maar verbruikt wel meer stroom dan een condensatie-ontvochtiger. Dit type hebben we niet getest.
Peltier-ontvochtiger
Een Peltier-ontvochtiger haalt vocht uit de lucht met een koelplaatje dat werkt op stroom. Dit type is klein, licht en stil.
Helaas is de capaciteit beperkt. Daardoor is dit type alleen geschikt voor kleine ruimtes, zoals een kast of caravan. Dit type hebben we niet getest.
3
Welke maat heb ik nodig?
De maat van een luchtontvochtiger hangt af van de situatie waarin je hem wilt gebruiken. Denk aan de oppervlakte, temperatuur en luchtvochtigheid. Die hebben veel invloed op de werking.
Fabrikanten geven vaak niet aan voor hoeveel vierkante meter een luchtontvochtiger geschikt is. In plaats daarvan zeggen ze hoeveel liter water het model per dag uit de lucht haalt.
Dan bedoelen ze bij extreme omstandigheden, wanneer de water absorptie heel groot is. Meestal gaat het dan om 30°C en een luchtvochtigheid van 80%.
4
Hoe stil zijn luchtontvochtigers?
Een luchtontvochtiger maakt altijd geluid. De ventilator blaast lucht door het apparaat. Dit geeft een zoemend of blazend geluid. Bij een condensatie-ontvochtiger hoor je ook de brom of trilling van de compressor. Net als bij een kleine airco.
Hoeveel geluid je hoort, hangt af van het type en de stand. In stille ruimtes valt het extra op. Wil je de luchtontvochtiger gebruiken in de slaapkamer? Kies dan voor een model dat niet veel geluid maakt. En zet de ontvochtiger 's nachts in de laagste stand.
5
Watertank of vaste afvoer
Een condensatie-ontvochtiger vangt het opgevangen water op in een watertank. Veel modellen hebben ook een aansluiting voor een afvoerslang.
De watertank is handig als je het apparaat af en toe gebruikt of makkelijk wilt verplaatsen. Je hoeft dan alleen het reservoir te legen als het vol is.
Gebruik je de luchtontvochtiger langere tijd op dezelfde plek, zoals in een kelder of wasruimte? Dan is een slang praktischer. Het water loopt dan automatisch weg en je hoeft de tank niet meer te legen. Dat scheelt werk en voorkomt dat het apparaat stopt als de tank vol is.
6
Meerdere ventilatiestanden
De meeste luchtontvochtigers hebben 1 of 2 ventilatiestanden. Alleen duurdere of meer uitgebreide modellen hebben 3 standen.
In de lage stand maakt het apparaat minder geluid en gebruikt ook minder stroom. Maar het ontvochtigen gaat trager. De hoge stand is handig als de luchtvochtigheid hoog is, bijvoorbeeld na het douchen. Dan werkt het apparaat sneller.
Sommige modellen hebben ook een automatische stand. Dan meet het apparaat zelf de luchtvochtigheid en kiest het de juiste snelheid.
7
Andere handige functies
Was drogen
Wil je je was sneller drogen met een luchtontvochtiger? Kies dan voor een model met een speciaal programma. 7 van de 8 geteste modellen hebben zo’n speciale stand.
Die heet niet altijd hetzelfde. Soms heet het programma ‘Continuous’ of ‘Co’. De werking is steeds hetzelfde. Het apparaat blijft aan, zonder op de luchtvochtigheid te letten.
Lees meer over:
Was drogen met een luchtontvochtiger
Slaapmodus
De slaapstand is handig als je de luchtontvochtiger in de slaapkamer gebruikt. Hij is dan stiller omdat de ventilator langzamer draait. Vaak wordt ook het display gedimd.
Zo blijft de luchtontvochtiger ontvochtigen zonder storend geluid of fel licht.
Kinderslot
Sommige luchtontvochtigers hebben een kinderslot. Dan kunnen kinderen niet per ongeluk de instellingen veranderen of het apparaat uitzetten. De luchtontvochtiger blijft gewoon werken zoals je hem hebt ingesteld.
Timer
Met de timerfunctie schakelt de luchtontvochtiger automatisch in of uit. Dat kan handig zijn als je slaapt of niet thuis bent. Zo bespaar je energie en hoef je het apparaat niet zelf aan of uit te zetten.
Alle 8 geteste modellen hebben een timer. Bij 7 modellen stel je een in- of uitschakeltijd in van 1 tot 24 uur, meestal per uur. 1 model heeft alleen een uitschakeltimer met vaste tijden van 2, 4 of 6 uur.