Gebruikstips voor je luchtontvochtiger
Als je het maximale uit een luchtontvochtiger wilt halen, is het belangrijk dat je hem op de juiste manier gebruikt. Denk aan de juiste plaats, instellingen en onderhoud. Lees onze tips.
Expert luchtontvochtigers
1
Zo gebruik je hem goed
Stel de luchtvochtigheid goed in
Een luchtvochtigheid tussen 40 en 60% is het prettigst bij een kamertemperatuur van 18 tot 24°C. Dat is gezond en comfortabel: er is weinig kans op schimmel of huisstofmijt, maar het is ook niet te droog.
In woon- en slaapkamers is 45 tot 50% ideaal. In de zomer is 50 tot 55% prima, en in de winter moet de luchtvochtigheid niet onder de 40% komen. In vochtige ruimtes mag de luchtvochtigheid iets hoger zijn, tot 55%.
Zet hem niet in een hoek
Zet de luchtontvochtiger niet in een hoekje of achter meubels. Maar je wilt het apparaat natuurlijk ook liever niet midden in de kamer zetten. Zorg gewoon dat er genoeg ruimte omheen is. Dan kan de lucht goed om en door het apparaat stromen.
Sluit ramen en deuren
Sluit ramen en deuren als je de luchtontvochtiger gebruikt. Anders komt er vochtige lucht van buiten naar binnen en geef je het apparaat onnodig werk. Dan is het dweilen met de kraan open.
2
Onderhoud
Als je een luchtontvochtiger goed onderhoudt, gaat hij langer mee én is hij zuiniger. Hier zijn een aantal tips:
- Maak het stoffilter 1 keer per 2 maanden schoon. Doe dit vaker als je hem veel gebruikt. Dan blijft de luchtstroom stabiel en verbruikt het apparaat minder energie.
- Controleer regelmatig of er geen stof of vuil zit in de luchtinlaat of -uitlaat.
- Sommige modellen hebben een ‘clean dryer’-functie. Die droogt na gebruik automatisch het binnenwerk. Zet deze functie aan na elke paar droogbeurten, of als het apparaat langere tijd uit staat. Zo voorkom je vocht en schimmel in het apparaat.
3
Oud apparaat wegdoen
De verkoper van je nieuwe luchtontvochtiger is wettelijk verplicht het oude apparaat voor je af te voeren. Dat geldt ook voor de bezorger van de webwinkel.
Gooi een oude luchtontvochtiger niet bij het restafval. In elektronische apparaten zitten vaak schadelijke stoffen zoals zware metalen. Door ze te recyclen kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Breng het apparaat naar de milieustraat of afvalscheidingsstation. Zoek een e-waste inleverpunt op Wecycle.nl.
Een kapotte luchtontvochtiger kun je soms gratis laten repareren omdat je mag verwachten dat je luchtontvochtiger lang genoeg goed werkt. Je kunt het ook zelf proberen, met hulp van een Repair Café.
Lees meer over:
Garantie en reparatie