Gebruikstips voor je luchtontvochtiger

Een luchtvochtigheid tussen 40 en 60% is het prettigst bij een kamertemperatuur van 18 tot 24°C. Dat is gezond en comfortabel: er is weinig kans op schimmel of huisstofmijt, maar het is ook niet te droog.

In woon- en slaapkamers is 45 tot 50% ideaal. In de zomer is 50 tot 55% prima, en in de winter moet de luchtvochtigheid niet onder de 40% komen. In vochtige ruimtes mag de luchtvochtigheid iets hoger zijn, tot 55%.