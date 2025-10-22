De beste luchtontvochtiger voor jou, door ons getest
Welke luchtontvochtiger regelt de vochtigheid in huis het beste? En doet dat snel, stil en energiezuinig? Wij hebben het voor je uitgezocht door alle luchtontvochtigers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Wij hebben luchtontvochtigers voor je getest
Professionele laboratoriumtest
Onze onderzoekers testen elke luchtontvochtiger uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe wij testen? Bekijk het filmpje.
Voorkom een miskoop
Met onze test zie je in één oogopslag welke luchtontvochtigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
100% onafhankelijk
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
3 highlights uit de test
We testen hoe goed condensatie-luchtontvochtigers werken en hoe snel ze vocht uit de lucht halen. Verder onderzoeken we het stroomverbruik, geluid en gebruiksgemak. Lees meer over hoe wij luchtontvochtigers testen.
1. Temperatuur maakt veel uit
Voor deze test onderzochten we condensatie-luchtontvochtigers. Die werken vooral goed in ruimtes vanaf 15°C, zoals je woonkamer of kantoor. In een koude kelder of schuur werken ze minder goed. Toch doen een paar modellen het daar ook best goed.
2. Zo min mogelijk legen
Het is handig als je de ontvochtiger op de afvoer kunt aansluiten. Als dat niet kan, wil je de opvangbak zo min mogelijk hoeven te legen. Hier zien we grote verschillen.
3. Altijd geluid, soms storend
Alle luchtontvochtigers maken geluid. De ventilator zoemt en de techniek bromt of trilt zacht. Dat hoor je, vooral als het verder stil is in huis. Sommige apparaten doen het best goed, andere kun je beter uit de slaapkamer houden.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen luchtontvochtigers op deze en nog veel meer punten?