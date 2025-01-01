LeitzTruSens Z-2000
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- Geclaimde luchtreinigingssnelheid: -
- Geclaimde maximale kamergrootte: 35 m²
- Richtprijs vervangende filter(s): -
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Expert review
Opgenomen in onze expert review
- Wat is er goed aan de Leitz TruSens Z-2000?
- Wat is er niet goed aan de Leitz TruSens Z-2000?
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