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LeitzTruSens Z-2000

Niet getest

Dit product hebben we niet getest.

  • Geclaimde luchtreinigingssnelheid:  -
  • Geclaimde maximale kamergrootte:  35 m²
  • Richtprijs vervangende filter(s):  -

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Expert review

Karen ReijneveldExpert luchtreinigers bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Leitz TruSens Z-2000?
  • Wat is er niet goed aan de Leitz TruSens Z-2000?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Leitz TruSens Z-2000?

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