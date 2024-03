Op internet kom je bemiddelaars tegen die beloven je tijd en moeite te besparen met allerlei aanvragen. Bijvoorbeeld voor huur- of zorgtoeslag, een Verklaring omtrent het gedrag (VOG), subsidie voor je geïsoleerde dak of de tenaamstellingscode van je te verkopen auto. Maar laat je niet misleiden. Je betaalt soms hoge bedragen voor de dienst. Iets wat je makkelijk goedkoper of soms zelfs gratis zelf kunt doen.

Laat je niet misleiden

Voor veel mensen is het niet duidelijk dat ze vanuit een zoekmachine op de website van een bemiddelaar uitkomen. Die klacht horen we het meest. Check dus altijd of je op de website van een officiële (overheids)instantie bent.

Opzegdiensten

Eerder waarschuwden we al voor opzegdiensten. Bemiddelingsites die je 'helpen' bij het opzeggen van je abonnement of lidmaatschap. Dit kun je doen bij problemen met een bemiddelingssite.

Bedenktijd is een recht

Veel bemiddelingssites die we bekeken zijn onduidelijk over de bedenktijd of passen dit niet helemaal goed toe. We hebben de sites hierop gewezen en gevraagd om dit aan te passen.

Wanneer je online een dienst koopt, heb je recht op bedenktijd. Tot 14 dagen na het afsluiten van de dienst mag je zonder een reden afzien van de koop. Wil een aanbieder snel beginnen met de dienst, dus binnen de bedenktermijn? Dan moet hij je hier vooraf over informeren. En vragen of je akkoord gaat met het vervallen van de bedenktijd.

Onnodige kosten

Vraag je online een toeslag aan bij de Belastingdienst, dan is dat gewoon gratis. Via een bemiddelingssite betaal je tussen de €39 en €58.

Een tenaamstellingscode aanvragen bij de RDW kost €1,20. Via een bemiddelingssite kan dit oplopen van €19,95 tot €39,95.

Een VOG kost via het gemeenteloket €41,35 en digitaal via het officiële overheidsorgaan Justis €33,85. Bij een bemiddelingssite betaal je de kosten van Justis (€33,85) én €12,50 tot €41,15 extra.

Nog steeds advertenties

Advertenties van bemiddelingssites staan nog steeds boven de gewone zoekresultaten. Google beloofde in 2020 al dat het geen advertenties meer toestaat voor diensten die je rechtstreeks bij de overheid kunt aanvragen. Toch staan ze er nog steeds. We hebben dit gemeld bij Google en opnieuw bij de ACM.

Heb je hulp nodig bij het regelen van digitale (overheids)zaken, dan kun je gratis terecht bij speciale (inloop)spreekuren in tientallen bibliotheken of bij een officiële onafhankelijke toeslagenservicepunt.