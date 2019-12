Bellen naar de EU wordt goedkoper

Nieuws|Voor bellen en sms’en naar het buitenland gelden soms forse tarieven. Vanaf volgend jaar mogen providers maximaal 19 cent per minuut rekenen voor bellen naar een ander EU-land. Voor sms'en is dat maximaal 6 cent.

Roaming afgeschaft, bellen nog duur

Sinds vorig jaar zomer gelden er geen aparte tarieven meer voor bellen, sms’en en internetten in de EU. Met het afschaffen van roaming is er dus geen verschil meer in verbruik binnen de EU en verbruik thuis. Voor bellen naar een ander EU-land is dat niet het geval. Providers zijn niet aan regels gebonden en bepalen zelf de kosten voor bellen naar de EU. BEUC de overkoepelende organisatie van Europese consumentenverenigingen (waaronder de Consumentenbond) heeft zich hier tegen uitgesproken.

Maximaal 19 cent

In de EU is besloten dat vanaf volgend jaar maximaal 19 cent per minuut mag worden gerekend voor bellen naar andere EU-landen (inclusief btw is dat 23 cent in Nederland). Een sms'je mag niet meer dan 6 cent kosten (7 cent inclusief btw). Het prijsplafond is onderdeel van de Electronic Communications Code, een groter pakket aan maatregelen over snel breedband en telecom.

Vooral Tele2 erg duur

De huidige prijzen van mobiele providers liggen niet ver af van het voorgestelde maximumtarief van 19 cent. KPN, T-Mobile en Vodafone bieden abonnementen waarin bellen naar de EU uit de bundel gaat. Buiten de bundel betaal je bij KPN 23 cent per minuut, Vodafone vraagt 25 cent. T-Mobile rekent afhankelijk van het abonnement 23 cent of 51 cent per minuut voor bellen buiten de bundel. Bij Tele2 gaan de gesprekken niet uit de bundel. Bellen naar een vast nummer in de EU kost 65 cent per minuut, voor mobiel betaal je maar liefst 90 cent per minuut.

