Simyo en Hollandsnieuwe klanten zeer tevreden

Nieuws|Nieuwkomers in de Mobiele ProviderMonitor Simyo en Hollandsnieuwe scoren goed als het gaat om de tevredenheid van hun abonnees.

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maanden mei en juni 2013. Klanten beoordelen Simyo met een 7,9 en Hollandsnieuwe met een 7,5 als het gaat om de algemene klanttevredenheid. Daarmee bezetten Simyo en Hollandsnieuwe netjes de eerste en tweede plaats in het rijtje.

Klanten van Hollandsnieuwe zijn vooral te spreken over de lange geldigheidsduur van hun beltegoed:

"Een pluspunt van Hollandsnieuwe is dat mijn ongebruikte saldo drie maanden geldig blijft en als eerste wordt opgemaakt".

En de abonnementsstructuur:

"Alles gaat uit één bundel, ook verbruik in het buitenland. Ik heb geen aparte bundel voor sms, bellen of internet".

Ook vinden klanten van Hollandsnieuwe het ideaal dat als het beltegoed op is ze geen ander, hoger, buiten-de-bundeltarief gaan betalen.Bij Hollandsnieuwe betaal je altijd een vast tarief (eenmaal gekozen voor een bundel). Zo kom je niet voor onverwacht hoge rekeningen te staan.

Klanten van Simyo vinden vooral de vrijheid en de controle fijn die ze krijgen bij Simyo. Hun recente campagne 'Baas in eigen bundel' is iets wat de klanten blijkbaar waarderen.

"Mijn abonnement is maandelijks opzegbaar"

En

"Veel mogelijkheden om eigen abonnement op te stellen uit verschillende componenten".

Simyo en Hollandsnieuwe scoren goed, maar niet op alle vlakken. Benieuwd naar de rest van de resultaten van onze nieuwe meting? Ook de ervaringen van klanten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi en Tele2 hebben we onderzocht. De resultaten vind je ook in onze Mobiele Telefonie Vergelijker.



Bron: De Mobiele Provider Monitor.