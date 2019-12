Simyo weer op één

Nieuws|Simyo-klanten zijn weer zeer tevreden over hun provider. Hollandsnieuwe volgt net achter KPN met dochters Hi en Telfort. Tele2-panelleden meldden veel problemen met mobiel internet.

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maanden september en oktober 2013. Klanten beoordelen Simyo met een 8,2 (een 7,9 de vorige keer) en Hollandsnieuwe met een 7,6 (7,5 vorige keer) als het gaat om de algemene klanttevredenheid.

Klanten van Simyo vinden de tarieven en voorwaarden zeer duidelijk en ook de prijs-kwaliteitverhouding is dik in orde. Zij beoordelen deze aspecten met ruime achten. De duidelijkheid van de tarieven & voorwaarden en het 'waar voor je geld krijgen' zijn ook de positieve punten van Hollandsnieuwe, maar wel iets minder dan bij Simyo.

Simyo panelleden zijn blij met 'de site van Simyo'. Deze provider heeft een 'effectieve online klantenservice', aldus enkele panelleden.

Positieve punten die Hollandsnieuwe-klanten noemen: 'alles is inclusief in de bundel, ook buitenland' en 'de bundel is 3 maanden geldig'.

Simyo en Hollandsnieuwe scoren goed, maar niet op alle vlakken. Benieuwd naar de rest van de resultaten van onze nieuwe meting? Ook de ervaringen van klanten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi en Tele2 hebben we onderzocht. De resultaten vind je ook in onze Mobiele Telefonie Vergelijker.



Bron: De Mobiele Provider Monitor.