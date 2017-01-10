T-Mobile komt met onbeperkt abonnement

Onbeperkt

Met het nieuwe Go Unlimited abonnement kun je inderdaad onbeperkt bellen, sms'en en internetten. Voor internetverbruik geldt een soort Fair Use Policy: je krijgt elke dag 5 GB aan data. Dat staat gelijk aan ongeveer 5 uur Netflix kijken. Dus je moet wel erg je best doen om deze limiet te bereiken.

Als de 5 GB op zijn, dan kun je gratis 1 GB extra activeren, zo vaak als nodig. Deze constructie is er vooral om misbruik tegen te gaan: het is namelijk niet de bedoeling dat je de hele dag films en series gaat downloaden met dit abonnement.

Concurrentie

€35 per maand is niet gek voor een abonnement zonder limieten.

Tele2 biedt al sinds vorig jaar een enorme databundel van 24 GB. Voor €20 per maand. Wil je daar onbeperkt bij bellen en sms'en, dan kom je ook uit op €35. Maar buitenlandverbruik gaat niet uit je bundel, dus die kosten komen er nog bovenop.

Vodafone laat je wel onbeperkt bellen en sms'en in de EU met de Red en Black abonnementen. Maar alleen als je daar 5 GB bij neemt (€31 per maand), ben je goedkoper uit dan bij T-Mobile. Met 12 GB zit je al op €38,50.

Ook KPN biedt voorlopig geen concurrentie: onbeperkt bellen en sms'en in de EU kost met 10GB al €40.

Voor wie?

Deze abonnementen zijn er natuurlijk voor de grootverbruikers. Lang niet iedereen gebruikt zijn smartphone om Netfilx te kijken of te gamen.

Bij gemiddeld gebruik (surfen, mailen, social media) kun je kiezen voor een bundel van 1 of 2 GB. En voor wie steeds minder belt in plaats van meer, zijn er nog steeds de kleine minutenbundeltjes. Bijvoorbeeld:

KPN: 200 min/sms en 1BG voor €20

Tele2: 100 min/sms en 2 GB voor €15 per maand.

VodafoneZiggo: 150 min. onbeperkt sms'en en 1,5 GB voor €21 per maand.

Hier komt het buitenlandverbruik nog bij. Maar hoe aantrekkelijk onbeperkt ook klinkt, grote kans dat het niet nodig is om €35 per maand te betalen.

Lees ook: