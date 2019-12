T-Mobile komt met onbeperkt abonnement

Nieuws|T-Mobile biedt vanaf 16 januari nieuwe abonnementen aan met grotere databundels en bellen en sms'en in de EU. Met het Go Unlimited abonnement van €35 per maand kun je onbeperkt bellen, sms'en en internetten. Ook in een ander EU-land, 60 dagen lang. Goede deal?