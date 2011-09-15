Petitie: 'Recht voor iedereen. Geen blokkades om je recht te halen’

Diverse maatschappelijke en beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten, de Consumentenbond, het Juridisch Loket en het Verbond van Verzekeraars hebben de krachten gebundeld om de plannen van de regering om griffiekosten kostendekkend te maken van tafel te krijgen. "Dit onzalige plan moet van tafel", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond, "De regering snijdt voor talloze consumenten de weg naar de rechter af. Zo wordt toegang tot de rechter een illusie".

Recht halen

Consumenten zien door de huidige barrières massaal af van de gang naar de rechter, omdat het te duur en te ingewikkeld is. Al begin maart 2011 liet de Consumentenbond de regering weten groot tegenstander te zijn van het kostendekkend maken van de griffierechten. Voor consumenten die gedupeerd zijn door massaschade kan het een efficiënte oplossing zijn dat consumentenorganisaties de mogelijkheid krijgen om aanspraak te maken op gefinancierde rechtsbijstand. Daarmee kunnen deze organisaties op een efficiëntere manier groepen gedupeerde consumenten bij massaschade bijstaan om hun recht te halen.

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