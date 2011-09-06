Steun oproep ‘Recht voor iedereen’

‘Recht voor iedereen. Geen blokkades om je recht te halen’.

Consumenten zien door de huidige barrières massaal af van de gang naar de rechter, omdat het te duur en te ingewikkeld is. Met het kostendekkend maken van de griffiekosten dreigt dit alleen maar erger te worden Al begin maart 2011 liet de Consumentenbond de regering weten groot tegenstander te zijn van het kostendekkend maken van de griffierechten. Voor consumenten die gedupeerd zijn door massaschade kan het een oplossing zijn dat consumentenorganisaties de mogelijkheid krijgen om aanspraak te maken op gefinancierde rechtsbijstand. Daarmee kunnen deze organisaties op een efficiëntere manier groepen gedupeerde consumenten bij massaschade bijstaan om hun recht te halen.

Oproep

Diverse maatschappelijke en beroepsorganisaties, zoals de Consumentenbond, het Juridisch Loket en het Verbond van Verzekeraars bundelen hun krachten om de plannen van de regering om griffiekosten kostendekkend te maken van tafel te krijgen. 'Wij zijn geschokt over deze voorstellen', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond, 'De regering snijdt voor talloze consumenten de weg naar de rechter af. Zo wordt toegang tot de rechter een illusie'.

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